Más de 16,400 alumnos no terminaron el año escolar en Cortés

San Pedro Sula, Honduras.



La migración, la inseguridad y la falta de recursos económicos en los hogares, son algunos factores del por qué los estudiantes no finalizan sus estudios.



Este año la cifra de desertores en Cortés disminuyó en relación a 2017; sin embargo, la cantidad de menores que se retiran es alta.



De acuerdo a datos de la Dirección Departamental, este año desertaron 16,457 estudiantes, 775 menos que el año anterior. Rony Ventura, encargado del departamento de Infotecnología en la Dirección, manifestó que el séptimo grado es el de mayor deserción con 3,017 menores, le sigue el décimo grado con 1,861 alumnos, según los datos de la institución.



“Muchos padres de familia ocupan a sus hijos para que les ayuden a trabajar, además, varios de estos niños se van a cortar café, el otro factor es la migración”. Ventura detalló que el abandono se refleja en mayores cifras en septiembre y octubre. Este fenómeno representa un 4.4% de la matrícula total que hay en el departamento.



Para Mario Alas, coordinador del Observatorio Universitario de la Educación Nacional e Internacional, el factor que más incide en la deserción escolar es la pobreza.



Alas, además opina que este fenómeno ocurre en mayores cifras en febrero, que es cuando los niños inician las clases. “Los que desertan de un año a otro es la más fuerte; niños que terminaron un año escolar, pero que no empiezan otro por que los padres no los ponen y eso está asociado a la pobreza”, explicó.



Investigación



El observatorio de la UPNFM realizó investigaciones sobre violencia y migración en los centros educativos; los datos indican que en Cortés el 44% de los estudiantes de octavo grado, se sienten inseguros en la escuela, mientras que seis de cada 10 menores se sienten inseguros en el camino de la casa al centro educativo.



En cuanto a migración, la investigación establece que tres de cada 10 niños ya hablan de migrar a veces o siempre.



Cortés esta por encima del promedio nacional en esos temas. Ante eso se debe aclarar que estos problemas son temas del sistema social, no del sistema educativo, por lo que se deben crear estrategias factibles para erradicarlos, dijo el también investigador.



La Dirección Departamental logró reinsertar este año a 354 niños que llegaron retornados de otro país.



Programas



Aunque la cantidad de desertores disminuyó respecto al año anterior, Miltón Ayala, director Departamental, reconoció que las estadísticas siguen siendo altas.



Sin embargo, indicó que se ejecutan diferentes programas con los cooperantes para disminuir esas cifras.



“Es importante mejorar el clima escolar, con los cooperantes estamos realizando la estrategia denominada docentes por la paz para mejorar el ambiente en los centros que es lo que incide en la deserción”, dijo. Agregó que a través de la escuela para padres están concienciando para que le den prioridad al estudio de sus hijos.