Arrecian operativos para revisar registros sanitarios

Tegucigalpa, Honduras.



Que verifiquen las fechas de vencimiento y los registros sanitarios de los productos que consuman, pidió la comisionada de la Agencia de Regulación Sanitaria (Arsa), Iris Galeano, a la población hondureña.



En el mercado nacional circulan productos alimenticios de dudosa procedencia, que personal de Arsa busca en los operativos que se realizan en las principales ciudades y que intensificarán a partir de hoy.



Estos productos no tienen registro sanitario, por tanto, no hay una garantía de que fueron elaborados con materia prima de buena calidad y siguiendo normas de higiene.



“Estamos haciendo verificaciones en los establecimientos que distribuyen y comercializan estos productos al público, para garantizar que tengan su registro sanitario”.



El personal revisa las fechas de vencimiento y que los productos en el caso de los enlatados no tengan abolladuras porque esto particularmente genera un deterioro en el producto contenido en el envase.



“Los riesgos a los que puede someterse una persona que consume un producto que ya está vencido, dependiendo del tipo de producto, como los enlatados, pueden ser intoxicaciones, si son productos como el pollo o embutidos, puede haber desórdenes intestinales como diarreas”, advirtió.



La directora de comunicaciones de la Arsa, Lucía Zepeda, informó que a partir de hoy iniciarán operativos en mercados y supermercados en las principales ciudades del país.



Consumo



El presidente de la Asociación para la Defensa de la Canasta Básica en Honduras (Adecabah), Adalid Irías, reveló que “nos llegan bastantes denuncias (sobre productos sin registro sanitario y vencidos); el problema es que tenemos consumidores que no son proactivos y compran productos y los revisan hasta que llegan a la casa y lo han abierto y se dan cuenta que están vencidos”.



“Si un producto no tiene registro sanitario es porque no ha sido autorizada la empresa para elaborarlo, por tanto, la gente no debe comprarlo”, dijo Irías.



Tanto la Dirección de Protección al Consumidor como la Agencia de Regulación Sanitaria han intensificado los operativos para evitar la venta de productos vencidos o sin registro sanitario y evitar la especulación de precios.



Las denuncias las pueden hacer en el email:denuncias@arsa.go.hn.