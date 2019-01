Seguirán rebajas en precios de los carburantes

Tegucigalpa, Honduras.



Siguen las buenas noticias para los consumidores de carburantes.



A partir de las 6:00 am de este lunes entrará en vigor la décima rebaja consecutiva de los derivados del petróleo.



El lunes anterior, el galón de diésel experimentó una caída de 1.93 lempiras, 1.29 la superior, 1.06 la regular, 1.10 el querosene y 41 centavos el gas licuado vehicular.



Saraí Silva, directora ejecutiva de la Asociación Hondureña de Distribuidores de Productos del Petróleo (Ahdippe), dijo ayer que se mantiene la tendencia para la siguiente semana. Agregó que todo apunta a que el diésel será el refinado que observe la mayor caída.



La entrevistada no precisó el monto de las rebajas, pero aseguró que no serán menores que un lempira para el diésel y las gasolinas.



Explicó que las variaciones que observan los refinados son atípicos, ya que generalmente el diésel y el querosene muestran alzas en diciembre por la mayor demanda de esos combustibles en Estados Unidos; no obstante, este año no se ha reflejado esa tendencia.



El panorama interno para los precios internos de los combustibles es halagador. “Cada semana que bajan los precios en el mercado internacional es una semana de rebajas internas”, agregó Silva.



Estados Unidos se ha consolidado como el referente del mercado del petróleo, luego del anuncio de la Opep de reducir la producción.