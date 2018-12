Atraso en procesos impide culminar proyecto Patuca III

Tegucigalpa, Honduras.



La disminución de los trabajos en el plantel adonde se construye la represa Patuca III se debió a atrasos en la toma de decisiones, asegura Rafael Triminio, nuevo director del proyecto.



La devolución de las exoneraciones en el pago de impuestos a la empresa y el pago de 1.3 millones de lempiras a ocho propietarios que se ven afectados con la construcción de la nueva carretera que comunicará a la hidroeléctrica con el resto del departamento son algunos de los casos que la nueva administración deberá solventar en el menor tiempo posible. “No sé por qué razón esos trámites no se han estado moviendo, pero nuestra responsabilidad es resolver todos esos impasses”, comentó el entrevistado.



Al culminarse la construcción de la carretera en ese sector de Olancho, con un valor de 147 millones de lempiras y dos puentes con un costo de 60 millones de lempiras, las autoridades podrán permitir el paso de agua por los túneles y comenzar su operatividad.“Estimamos que para junio se puedan realizar las primeras pruebas y para septiembre y octubre comenzar con las operaciones del plantel”, indicó Triminio.



Documentación

Ante los señalamientos de la Gerencia de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) sobre la supuesta irresponsabilidad con que se manejó la obra de Patuca III, la abogada Claudia Aguilar, exdirectora del proyecto, aseguró que toda su gestión está documentada e invita a que sea investigado.



“Cuando tomé la dirección del proyecto, el mismo no había comenzado y al momento en que fui despojada ilegalmente de mis funciones y se me notificó traslado, el proyecto se encontraba en un 96%, por lo que no entiendo mi despido”, comentó Aguilar.La exdirectora aseguró que el proyecto estaba en ejecución por parte del contratista y se daban inicio a gestiones que permitían proceder con desembolsos para la continuidad de las obras. “Observo un total desconocimiento de lo que es el proyecto y de las obligaciones contractuales con la empresa contratista. No acepto la responsabilidad que quiere achacarse a mi gestión como directora”, agregó Aguilar.