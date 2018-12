Refuerzan operativos por afluencia de pasajeros en terminal de buses

San Pedro Sula, Honduras.



Más de 150 mil viajeros circularon ayer por la Gran Central Metropolitana de Tranporte y se espera que hoy el número aumente considerablemente, debido a que muchos trabajadores ya están de vacaciones.



La administración prevé que en cinco días más de 1.8 millones de viajeros pasen por la gran terminal. Este fin de semana el movimiento de pasajeros será mucho mayor que al habitual, ya que muchos viajarán a encontrarse con sus seres queridos para pasar las festividades navideñas.



Aryani Reyes, representante de la terminal de buses, informó que regularmente reciben 150 mil viajeros diarios, sin embargo, desde ayer la cantidad comenzó a aumentar por la temporada navideña.



“Los buses comienzan a salir desde las cinco de la mañana y dependiendo de la ruta, las últimas unidades salen de seis a siete de la noche”, detalló Reyes.



Comentó que el 31 de diciembre la demanda es menor y se reactiva hasta el 2 de enero que los viajeros retornan a la ciudad.

La mayoría de pasajeros viajan hacia occidente. Fotos: Melvin Cubas.

Las empresas de transporte dicen estar preparadas para cubrir la demanda extraordinaria de pasajeros. “El 24 es el día más fuerte porque algunos trabajan hasta ese día al mediodía. Si es necesario traemos más unidades”, compartió Elmer Rivera, empleado de una empresa de transporte con ruta a occidente.



Ante la afluencia de viajeros y con el objetivo de evitar que los transportistas infrinjan la ley, el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT) comenzó desde el lunes a realizar operativos en la terminal.



Francisco Carrasco, inspector del IHTT, manifestó que hasta el momento no han sancionado a transportistas por aumento al pasaje. “Estamos viendo que cumplan con los horarios de salida y que respeten el descuento a la tercera edad, que no abusen del pasajero”, explicó Carrasco.



El IHTT aplica sanciones de L2,600, L5,300 y de L21,300 dependiendo de la infracción cometida por el conductor de la unidad.



Carrasco contó que hoy y mañana reforzarán los operativos en la terminal con apoyo de otras instituciones como la Agencia de Regulación Sanitaria (Arsa), Justicia Municipal de la Alcaldía y Ministerio Público, entre otras.

Hoy varias instituciones se harán presentes para sancionar en caso de abusos.

René Caballero, delegado regional del IHTT, indicó que están multando un promedio de siete conductores diarios por no andar la documentación necesaria. Esta infracción acarrea una multa de L2,600 la primera vez. “Hemos decomisado unidades por andar fuera de la ruta”, acotó. Piden a los transportistas respetar el 25% de descuento a la tercera edad, no llevar exceso de pasajeros, no conducir a exceso de velocidad y portar el debido permiso de operación.



Nelson Fernández Toro, representante de transportistas, dijo aprobar que las autoridades estén vigilantes, que no se incumplan la ley y no haya cobros excesivos al pasajero.



“Está bueno que lo hagan, porque en el transporte interurbano hay mucha ilegalidad, unidades que andan sin permiso”, opinó,



Toro recomendó que haya un representante de la Secretaría de Protección al Consumidor de manera permanente vigilando que se respeten los derechos de los usuarios.