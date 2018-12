Empresarios denuncian a Ponce en el Conadeh

San Pedro Sula, Honduras.

La Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC) responsabiliza al asesor presidencial Marvin Ponce por cualquier acto que atente contra la integridad de empresarios de la zona norte, ejecutivos o directores de esa institución gremial.

Luego que Ponce amenazara a empresarios de la zona norte por supuestamente estar “conspirando y negociando con otros actores para dañar al presidente Hernández”, la CCIC por medio de un comunicado responsabiliza a Ponce por cualquier acto que atente contra la integridad de empresarios de la zona norte.

En un audio que circula en redes sociales y reproducido por varios medios de comunicación, Ponce advierte: “Tengan cuidado un grupo de empresarios de la costa norte, ya nos damos cuenta que andan conspirando contra el presidente Juan Orlando Hernández”.

En el mismo audio, Ponce se refiere de manera despectiva a Pedro Barquero, director ejecutivo de la Cámara: “Incluido ese peloncito de origen nicaraguense”, dice.

“Pronto se les va a pasar factura por andar conspirando y negociando con otros actores para dañar al Presidente”, agrega en el audio.

Marvin Ponce se retractó luego con un discurso ambiguo.

Barquero denunció ayer a Ponce en la oficina del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh). “Él amenazó a un grupo de empresarios de la costa norte y queremos asegurarnos de que la integridad física de ellos no esté en riesgo”, dijo Barquero.

Aseguró que no tiene ningún problema personal con Ponce y que es un acto institucional. “Exigimos una aclaración pública al señor Marvin Ponce respecto a sus afirmaciones constitutivas de amenazas”, señala la Cámara.

El comunicado finaliza reafirmando sus objetivos de contribuir a la paz social, al desarrollo económico del país y al bien común.

Disculpas.

Ayer Ponce declaró a medios de comunicación que se comunicó en privado con el presidente de la Cámara, Jorge Faraj, a quien pidió disculpas por el audio que se divulgó en redes. “A los empresarios de la costa norte les pido disculpas. En el contexto de la plática lo que dije es que había empresarios que estaban conspirando contra el Presidente, cosa que es cierta”, reafirmó.

Con respecto a Barquero, Ponce indicó: “ahorita que me refiero a narcotraficantes de la costa norte, él sale reaccionando, no sé por qué lo hace, no sé qué intereses tendrá. Siempre que me refiero a empresarios de San Pedro Sula, él utiliza los espacios de la Cámara de Comercio para atacarme y agredirme verbalmente”.

Insistió que “en San Pedro Sula hay empresarios de todo tipo, hay buenos, hay vinculados al narcotráfico, hay los que no pagan impuestos y hay empresarios buenos que creo que son la mayoría y si he ofendido a estos últimos les pido mis disculpas”.