Sectores de Tegucigalpa estarán sin energía mañana

San Pedro Sula, Honduras.



La Empresa Energía Honduras (EEH) programó un nuevo apagón para diversos sectores de Tegucigalpa para mañana jueves.





Distrito Central, F.M.- 10:00 pm a 5:00 am del viernes 21

Villa Centroamericana

Villa Universitaria

Col. La Esperanza

Col. 28 de Marzo

Brisas del Valle

Parte de colonia Parcaltagua

Panificadora Bambino

Fábrica Helados Nacional

Col. Lara

Euroatos

Col. Santa Isabel

Parte de colonia San Miguel y zonas aledañas



Distrito Central, F.M.- 10:00 pm a 11:00 pm y viernes 21 de 4:00 am a 5:00 am

Residencial Maya

Col. La Era

Altos de La Era

Era Oriental

Col. 13 de Julio

Repetidora H.R.V.C

Cementerio Jardín de Amor Eterno

Bodecarga

Decora

Villas del Molino

Col. El Molinón

Discovery School

Lomas de La Florida

Alutech

Bombas del Sanaa

Col. Santa Margarita

Instituto para el Desarrollo Hondureño

Dippsa 21 de Octubre

Pacasa

Colpasa

Final del Bulevar Morazán

Col. La Fraternidad

Col. 21 de Octubre

Golden School

Fanasa

Sector A de colonia Izaguirre

Entrada a la colonia San Miguel

Col. Los Girasoles

Col. Las Joyas

Bo. El Rincón

Col. Villa Delmy

Col. Modesto Rodas Alvarado

Parte de colonia 21 de Octubre

Cemedem (Centró Médico)

A.M.D.C

Salida a Valla de Ángeles hasta el kmt. 8

El Sitio

Col. Santa María

Res. Santa Lucía

Aldea El Chimbo y zonas aledañas





Distrito Central, F.M.- 8:00 am a 11:00 am

Col. Paz García

Col. Gloria a Dios

Col. Villa Nueva

Parte de colonia Los Pinos

Aldea Villa Vieja

Motel Luxor

Monte Fresco

Carretera a Danlí hasta km. 9

Col. Jesús de La Buena Esperanza

Col. Mirador de Oriente

Res. Villa del Campo

Pinares de Oriente

Desvío a Tatumbla y zonas aledañas

Distrito Central, F.M.- 1:00 pm a 4:00 pm

Parte de colonia Las Brisas

Parte de colonia Betania

Metro Mall

Parte de Bulevar Comunidad Económica Europea

Plaza Milenium

Stibys

Col. Nueva Esperanza