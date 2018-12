Marvin Ponce: "Pedro Barquero me pasa amenazando"

Tegucigalpa, Honduras.

Tras la denuncia que le hizo Pedro Barquero, director de la Cámara de Comercio de Industrias de Cortés, ante el Conadeh, el asesor presidencial Marvin Ponce, aseguró que sus palabras fueron sacadas de contexto y que se trata de un "problema personal" y que no tiene nada en contra de ningún empresario de la costa norte.

"Con Pedro Barquero lo que hay es una diferencia personal, él cada vez que quiere utiliza la Cámara de Comercio para estarme amenazando", dijo Ponce en una entrevista a LA PRENSA.

El asesor presidencial aseguró que se había disculpado con "los dueños del circo" ya que no tiene nada en contra de los empresarios de San Pedro Sula.

"Por lo menos yo ya pedí las disculpas del caso porque no tengo nada en contra de los empresarios de San Pedro Sula, ni contra nadie allí en particular, lo que pasa es que yo tuve una llamada privada con un amigo como de 20 minutos, él editó esa llamada y sacó un texto muy punzante y lo lanzó a sus redes sociales", dijo el exdiputado de la UD.

En el primer audio divulgado, Ponce afirma que "un grupo de empresarios de la costa norte está conspirando en contra del presidente Hernández" y amenaza con "pasarles factura"

Por lo anterior, Barquero se apersonó al Conadeh este miércoles para exigirle a Ponce que se retracte de sus palabras y se asegure de que dicha amenaza no sea ejecutada.

Por su parte, el asesor presidencia dijo que no se va a disculpar con Barquero ni acudirá al Conadeh para aclarar la situación.

"No tengo que hacer nada en el Conadeh, mas bien yo no me puedo presentar porque... más bien a un tribunal porque Pedro Barquero me pasa amenazando que me va a demandar a cada raro", aseveró Ponce.

Y añadió: "Él me amenazó en un momento dado que me iba a sacar del gobierno con el poder que tienen ellos los empresarios, me dijo".