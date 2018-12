Sectores se sientan a definir el nuevo salario mínimo para obreros

Tegucigalpa, Honduras.



Las pláticas para definir el aumento al salario mínimo para 2019 comenzaron ayer en el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep).



Hasta el momento, ninguno de los sectores, es decir, empresarios y trabajadores, han puesto las cartas sobre la mesa.



En la reunión de ayer se sentaron para revisar datos estadísticos sobre la situación de empleo en el país, la devaluación de la moneda y el precio de la canasta básica.



Asimismo, se buscó implementar también un mecanismo para que los trabajadores puedan consolidar sus deudas por medio del Régimen de Aportaciones Privadas (RAP).



Ayer lunes fue el primer encuentro realizado por la comisión tripartita, que busca un salario digno y equitativo para la clase obrera hondureña.



Exigen un buen aumento



José Luis Baquedano, representante del sector obrero en las negociaciones, informó que se han visto los aumentos en la maquila, que van de 7.5 a un 8% por año en un plazo de cinco años.



Pero esta cantidad sería un fuerte impacto para la micro, pequeña y mediana empresa (mipyme), que no puede pagar un incremento de 8% a sus empleados, reconoció el propio dirigente.



Puntos a considerar



En ese sentido, cada una de las partes está haciendo las valoraciones de las condiciones económicas que tiene el país y ver si se logra un acuerdo esta semana, antes de las fiestas navideñas y del 1 de enero.



“Nosotros queremos un salario digno para la clase obrera, que debe ser de unos 13,000 lempiras, por lo menos, para comprar lo más básico, que es la comida”, demandó Baquedano.



Los empresarios hasta el momento no han dado ninguna cifra como posible aumento al salario mínimo de los obreros.



Todo parece indicar que el sector privado optará por esperar hasta poder llegar a un consenso que beneficie a ambos sectores.



Los empresarios han hecho énfasis en que es importante que el aumento que se apruebe para los obreros no provoque un desequilibrio en la economía, pues si se impusiera un salario mínimo demasiado elevado sería impagable para varias empresas y causaría desempleo en el país.