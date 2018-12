La hondureña Vanessa Villars no logró pasar de la primera ronda del Miss Universo 2018

Bangkok, Tailandia

La bella hondureña, Vanessa Villars, lamentablemente no logró pasar a la segunda ronda del máximo concurso de belleza: Miss Universo 2018.

Entre las finalistas de América solo lograron clasificar Miss Curazao, Miss Costa Rica, Miss Canadá, Miss Puerto Rico, Jamaica y Brasil.

Villars habló en exclusiva con Diario LA PRENSA desde Tailandia sobre su experiencia en el certamen de belleza. “Ha sido una experiencia muy gratificante de la cual he aprendido muchísimo. Por medio de las representantes de cada país he conocido la gastronomía y cultura de cada una de estas naciones”, dijo Villars.

Honduras coronó a Vanessa Villars, representante del departamento de Santa Bárbara, como la mujer más bella del país en el certamen de belleza Miss Universo Honduras 2018, que se realizó en la zona norte de Honduras el 30 de septiembre pasado.

Fueron 16 candidatas las que compitieron por obtener la preciada corona y poder representar al país en el prestigioso concurso internacional: Miss Universo 2018, certamen que reunió a las mujeres más hermosas del planeta el lunes en Bangkok, Tailandia, pero por la diferencia de horas en Honduras el concurso se pudo ver la noche de este domingo.

La hermosa joven hondureña de 20 años y estudiante de la carrera de ingeniería eléctrica, en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula (Unah-vs), confesó que el incursionar en el mundo del modelaje y los concursos de belleza le ayudaron a superar inseguridades ya que fue víctima de acoso escolar, en una entrevista concedida a LA PRENSA en días pasados.

"Siempre he sido aplicada en cada cosa que hago y en mis estudios aún más. En la escuela obtenía buenas notas, y muchos de mis compañeros se molestaban por eso. Me insultaban e incluso me agredían físicamente. Llegaba llorando a la casa, no entendía porque me atacaban, llegué a pedirle a mi mamá que me sacara de la escuela. Esta situación me marco muchísimo y empece a tener inseguridades y me costaba trabajo socializar con las personas", dijo Villars.

L,as cinco finalistas del Miss Universo 2018: Puerto Rico, Vietnam, Miss Filipinas, Suraáfrica y Venezuela