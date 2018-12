Honduras dijo adiós a Rafael Ferrari, el gran filántropo

Tegucigalpa, Honduras.



“Love you, Tata” (te amo, Tata), era una de las leyendas que llenaban un globo dorado fijado al ataúd del empresario, filántropo y dirigente deportivo José Rafael Ferrari Sagastume.



Flanqueado por nietos y otros familiares, el féretro con los restos de Ferrari fue conducido hacia una abarrotada basílica menor de Nuestra Señora de Suyapa, en donde se celebró una eucaristía para darle el último adiós a uno de los hombres más ilustres de la historia de Honduras.

Ferrari fue enterrado ayer en el cementerio Jardines de Paz Suyapa, en medio de lágrimas, muestras de pesar y de exaltación por su labor altruista.



Murió el 12 de diciembre, en pleno vuelo dentro de un avión con destino a Miami, adonde iba por razones de salud. Tenía 84 años.

Su cuerpo fue llevado a Cancún, México, de donde lo trasladaron a Tegucigalpa la noche del jueves.

En el velatorio, la misa y el entierro fueron notorias las muestras de pesar por la pérdida de la vida de José Rafael Ferrari, pero con alegría se recordó la contribución que hizo a la sociedad, principalmente a personas discapacitadas.

José Rafael Ferrari era el presidente de la Corporación Televicentro, del Club Deportivo Olimpia y fundador de la Fundación Teletón. En la despedida estuvieron sus hijas Giannina y Pía Ferrari; su sobrino y mano derecha, Rafael Villeda Ferrari, entre otros familiares.



Empresarios, empleados de sus compañías, pacientes de Teletón y aficionados del Olimpia, entre otros, se hicieron presentes a la misa para despedirlo.



El ataúd de Ferrari fue colocado en medio de dos arreglos florales en forma de cruz y, en un extremo, en una urna de cristal, la imagen de la Virgen de Suyapa, patrona del catolicismo en Honduras.



Una corona de rosas rojas y otras flores azules y blancas, los colores de su amado Olimpia, fue colocada a un extremo.



Al iniciar la misa, el padre Carlo Magno destacó la coincidencia de que el vuelo en el que Ferrari (un devoto mariano) perdió la vida era el 1531 y en 1531 fue el año de la aparición de la Virgen de Guadalupe en México.





En el cielo. Durante su paso por la tierra, Ferrari dejó una estela de buenas acciones y su mayor legado fue la creación de la Fundación Teletón en 1987, resaltó Carlo Magno.



Por su vida entregada a los más necesitados y su fe en Dios, Ferrari “ha comenzado a ver la luz del rostro de Dios”.



“Gracias, don José Rafael por hacer de su vida un crisol de ilusiones”, expresó Carlo Magno tras ponderar las virtudes del empresario.



El padre dijo con alegría que tras la muerte de Ferrari, en el cielo lo recibieron como: “siervo fiel y prudente, pasa al banquete del Señor”. El presidente Juan Orlando Hernández y su esposa, Ana García de Hernández, estuvieron presentes en la misa.



Empleados de la Fundación Teletón portaban globos blancos que flameaban al ritmo de los cantos religiosos.





Una carta enviada desde Roma por el cardenal Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga a los familiares más cercanos de Ferrari fue leída en la eucaristía y en la que el purpurado dijo que estaba profundamente consternado por el fallecimiento.



“Hago votos ante mi Señor porque el bien que tanto hizo José Rafael en esta vida se convierta para él en la prenda segura de su salvación”, se remarcó en la nota.



En la misiva se anunció que el 13 de diciembre, en una misa con el papa Francisco y en la Casa de Santa Marta se haría una intención especial por Ferrari.



En 2009, Ferrari perdió a su esposa Rossina Guevara, conocida como Tachita.



Tras finalizada la misa, a eso de las 5:00 pm, representantes de los que Ferrari llamaba sus tres amores, la tevisora, el equipo de fútbol y el centro de rehabilitación, hablaron para agradecerle.



Y representantes de cada organización montaron guardia cerca del ataúd como reverencia.



En nombre de los trabajadores de Televicentro, el director de Telenoticias Renato Álvarez habló del interés que siempre mostraba Ferrari por el fortalecimiento de la democracia y a que todos los sectores tuvieran la oportunidad de expresarse.



Rememoró que hace 17 años, cuando lo invitó a trabajar en Televicentro, le advirtió que “lo único que él exigía de los periodistas que llegaban a su empresa es que creyeran en la democracia, en la libertad de prensa y expresión, que fueran rigurosos en el tratamiento de la noticia, recuerdo que hizo énfasis en el equilibrio, en que cada noticia reflejara el criterio de todas las partes”.



Ferrari creó Canal 5 en 1959, el primero en Honduras, y en 1987 constituyó la Corporación con los canales 3 y 7 (Telesistema Hondureño) y 7 y 4 (Telecadena).



Llegó el turno de Juan Bautista Vásquez, secretario del Olimpia, en tomar el micrófono, mientras los jugadores del club Jerry Bengston, Carlo Costly, Hendry Thomas, Ever Alvarado, Wilson Palacios y Donis Escober hicieron valla al ataúd.



“Hablar de Olimpia es hablar de José Rafael Ferrari, Ferrari y Olimpia han caminado juntos por más de tres décadas, que ya no esté con nosotros no quiere decir que ya no seguirá; al contrario, desde allá, en la mansión celestial, estará iluminando, guiando el camino de esta institución deportiva”, resaltó.



Durante su gestión como presidente del Olimpia, la institución ganó 22 títulos nacionales, 7 centroamericanos y 2 de la Concacaf, resaltó.



El resto del plantel del Olimpia también se hizo presente, todos ataviados con pantalones negros y camisas blancas.



Inmortal



En representación de la Fundación Teletón, Rodrigo Wong Arévalo, alabó que gracias a la conciencia social se creó esa institución que ha logrado que unas 900,000 personas con discapacidad hayan sido atendidas en tres décadas de funcionamiento. “Ferrari ha sido un referente en la vida social de Honduras, fue muy popular con el Olimpia, pero fue, posiblemente, uno de los hondureños más útiles para el país al frente de Teletón”, dijo.



No dudó en calificar a Ferrari como un inmortal por su legado.

Wong Arévalo contó que en 2005 se reunió con Ferrari para analizar si este aceptaba la candidatura presidencial por el Partido Liberal, pero el empresario declinó y esta fue “la decisión más dramática de su vida”.



Tras el acto religioso y la ceremonia de reconocimiento, el féretro de Ferrari fue conducido al camposanto, a pocos metros de la basílica Menor, para culminar el entierro a eso de las 6:50 pm.

Ahí, la Ultrafiel, la fanaticada oficial del Olimpia, lo despidió como si estuvieran en un estadio, con saltos, globos al aire y con el cántico “Rafa querido, esta barra jamás te olvidará...”.