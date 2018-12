CN autoriza finalizar contrato con concesionario de corredor turístico

Tegucigalpa, Honduras.



En la última sesión del año, el Congreso Nacional autorizó terminar anticipadamente el contrato de concesión del corredor turístico El Progreso-Tela y tramos San Pedro Sula-El Progreso y La Barca-El Progreso, con la constructora encargada de dicho proyecto.



El diputado Gabriel Rubí presentó la moción ayer para la dispensa de dos debates, quedando aprobada la solicitud enviada por el Poder Ejecutivo.



Según Marco Antonio Bográn, director ejecutivo de Inversión Estratégica de Honduras (InvEst-H), esto se debe a que el Gobierno se ha visto obligado a compensar económicamente al concesionario con el reconocimiento de una remuneración diaria, lo que perjudica las finanzas del país.



“El Estado ha tenido que reconocer económicamente al concesionario de este proyecto como consecuencia de las protestas sociales en las que se quemaron las casetas de peaje de estas zonas, impidiendo al concesionario el cobro de las tarifas para terminar de financiar la construcción del Corredor Turístico y los tramos”, explicó Bográn.



El funcionario agregó que debido a esto el Gobierno ha tenido importantes desembolsos que no estaban estipulados en los presupuestos de 2018 ni 2019, “y generan un impacto negativo en las finanzas públicas causando un daño en la economía nacional”.



El Congreso Nacional aprobó dar por terminado el contrato de concesión y con mutuo acuerdo entre las partes aplicar la cláusula 6.1.4 del contrato. Según el dictamen, la cláusula cita de la siguiente manera: “Las partes han llegado al consenso sobre la necesidad de acordar una terminación anticipada del mismo, por considerar que, por razones ajenas a su voluntad, no es posible continuar con la ejecución del proyecto”.



Bográn explicó que “el Gobierno deberá ejecutar la obra a través de un mecanismo alterno que no sea la alianza público-privada”.



La carretera quedó a medio terminar entre La Barca y El Progreso hasta Tela.