Van más de 70,000 deportados, un 57.4% más que en 2017

Tegucigalpa, Honduras.



Son 70,082 hondureños indocumentados los que han regresado al país deportados en los primeros once meses de este año, un 57.4 % más que los 44,514 repatriados en el mismo período de 2017.



Las autoridades estadounidenses han deportado entre enero y noviembre a 27,519 hondureños indocumentados, entre ellos 253 menores, según un informe divulgado por el Observatorio Consular y Migratorio de Honduras.



Las autoridades migratorias de México han deportado, por vía aérea, a dos mil hondureños indocumentados, incluidos 1,147 menores, muchos de ellos no acompañados, añade el documento.



Otros 40,432 hondureños, incluidos 7,555 menores de edad, fueron deportados también por las autoridades mexicanas por vía terrestre, mientras que 127 nacionales fueron repatriados desde países centroamericanos.



Tres menores y un adulto fueron deportados en el período de referencia desde Europa, cuyos países no fueron precisados, según el documento.



48,022 hondureños indocumentados regresaron al país deportados en todo 2017, la mayoría de México y Estados Unidos.



Las autoridades de Honduras calculan que en Estados Unidos viven alrededor de un millón de hondureños, entre residentes legales e indocumentados que han escapado de situaciones que afectan al país centroamericano, como la violencia.



Honduras recibió el año pasado 4,428 millones de dólares en concepto de remesas, especialmente de EUA, según el Banco Central.