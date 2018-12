Sectores de San Pedro Sula, Tegucigalpa, La Ceiba, Santa Bárbara y Lempira sin energía mañana

San Pedro Sula, Honduras.



La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) y la Empresa Energía Honduras (EEH) programaron un nuevo apagón para diversos sectores de San Pedro Sula, Tegucigalpa, La Ceiba, Santa Bárbara, Siguatepeque y Lempira para mañana viernes.



Zonas programadas por la EEH



San Pedro Sula.- 9:00 am a 3:00 pm

Col. Villa Ernestina (sur)

Col. Jerusalén

Col. Guillén

Col. Perfecto Vásquez

Col. Brisas del Merendón

Brisas del Campo

Col. Miguel Ángel Pavón

Proteínas

Jopafer



San Pedro Sula.- 8:00 am a 4:00 pm

Cadeca (Pollo Rey)

Helipuerto

Conhsa Payhsa

Constructora Eterna

Col. Sabillón Cruz

Col. Fe y Esperanza

Col. Los Zorzales

Col. San Jorge

Col. Morales I, II, III y IV

Col. Palmira

Col. Padilla

Aldea Chotepe

Col. San Juan

Promuca

Plan Maestro de Aguas

Terencio Sierra

Los Ángeles

España

La Bolsa

14 de Julio

La Montañita

Brisas del Canadá

Nena Hernández

Casetas de peaje (sur)

Lempira # 1

La Ceibita



Distrito Central, F.M.- 8:00 am a 4:00 pm

Col. Linda Vista Este

Dowal School

Galería Las Lomas y zonas aledañas



Distrito Central, F.M.- 8:20 am a 8:30 am y 3:30 pm a 3:40 pm

Edificio Planetario

Plaza Azul

Lomas del Guijarro (sur)

Res. Payaquí

Escuela Americana

Parte de la residencial Linda Vista (este)

Embajada de México

Col. Los Almendros y zonas aledañas



Distrito Central, F.M.- 8:00 am a 8:10 am y 3:50 pm a 4:00 pm

Credomatic

Los Castaños

Programa Mundial de Alimentos (PMA)

Edificio Simón

Avenida Monte Carlo

Edificio Santa Clara

Edificio Eucalipto

Pueblo Nuevo

Comisión Nacional de Banca y Seguros

Col. El Triángulo

Instituto Sagrado Corazón

Plaza España

Las Cumbres

Col. Los Almendros

Cultura Hispano Americano

Torre Sky

Torre Vista 1423 y zonas aledañas

La Ceiba, Atlántida.- 8:00 am a 5:00 pm

Aldea El Pino (desde la gasolinera hacia Tela)

Aldea de Caracas

Aldea La Unión

Aldea Monte Pobre

Aldea El Bambú

Aldea Cáceres

Aldea El Gancho

Aldea Orotina

Aldea Saladito

Aldea Camelias

Aldea El Chorizo

Municipio de San Francisco

Col. Hyde

Escuela JFK

Aldea San Francisco Viejo

Aldea La Frutera

4to Batallón de Infantería

Aldea Santa Ana

Caicesa

Aldea El Naranjal

Municipio de La Masica

Aldea La Cumbre

Col. Alemana

Pozo Sarco

Río Cuero

Aldea Monte Negro

Aldea Trípoli

Col. Los Indios

Aldea Punta de Rieles

El Embarcadero

Aldea Tierra Firme

Aldea San Antonio

Aldea Agua Caliente

Aldea El Oro

Aldea San Juan Benque

Res. Villa Real

San Juan Pueblo

Hidroeléctrica

Los Laureles

Hidroeléctrica Contempo

Col. Brisas de América

Aldea Siempre Viva

Aldea Lombardía

Aldea Piedra de Afilar

Flores de Italia

Mata de Guineo

La Libertad

Aldea El Suspiro

Aldea Los Cerritos

Aldea San José

La Guadalupe

LA Ensenada

Municipio de Esparta



Zonas programadas por la Enee





Siguatepeque, Santa Bárbara y Lempira.- 2:00 am a 5:00 am

Santa Cruz

El Jaral

El Edén

El Tigre

Babilonia

San Bartolo

Nueva Esperanza

Taulabé

San Antonio

Jardines

Río Bonito

La Defensa

La Misión

La Milenium

Terrero Blanco

Ojos de Agua

Zacapa

Horconcito

El Mogote

San José de Comayagua

La Pita

El Barquito

Liquidambar

Los Llanos

La Enramada

El Carmen

Meambar

Monte de Dios

Buenos Aires

La sabana de la Pimienta

Siguatepeque

El Sauce

El Pito

Santa Rosita I y II

Río Bonito

Centro Educacional Adventista (CEA)

El Cielito

American Pacific (Mina El Mochito)

Parte de Oropéndolas

Ilama

La Mica

Agua Sarca

Gualala

Guacamaya

Platanares

El Jute

Santa Rosita

Ilama

La Estancia

Uncana

Generadora Cececapa

Santa Bárbara

Centro Penitenciario El Pozo

Río Seco

El Sauce

Loma Larga

Chinquilla

Peña Blanca

La Victoria

La Libertad

El Ceibón

La Unión

El Jicatuyo

Las trojas

Colonia Alemana

El Zapote

Cacaulapa

Agua Helada Abajo

Peña Blanca

San Luis Planes

San Luis del Pacayal

Cantiles

San Luis

Llamala

Las Rosas

Agua Buena

San Francisco

San Isidro

San Juan

Calpules

Palmiras

Colirio

Los Pinos

Chinda

San Rafael

Platanares

Trinidad

El Diviso

Corozal

La Alegría

Las Trojes

El Tigre

San Francisco

Pinabete

El Carmen

El Guineal

La Huerta

El Rodeo

Santa Rosita

El Tumbo

Tascalapa

Monte Cristo

Buena Vista

La Leona

El Rosario

Concepción del Norte

Concordia

La Flores

Santa Ana

Camalotales

Petoa

Quebraditas

Barandillales

Agua Sarca

San Rafael

Lempira

San José

Sinaí

San Antonio

Queruco

Los Lirios

Mogote

El Alto

Santa Lucia

Suyapa

Dolores

Las Brisas

El Mango

La Unión Lempira

Nueva Paz

Macincal

Los Ramos

Las Casitas

San Carlos

Las Peñas

Los Llanos

Los Naranjos

Clínica La Unión Guayabita

Taragual

La Iguala Lempira:

Río Colorado

Río Blanco

Santa Lucía

Zapote

Guayavita

La Montañita

Las Brisas

San Miguel

La Laguna

Adobales

El Patastillo

Buena Esperanza

Buenos Aires

Las Playas El Níspero Santa Bárbara:

Campamento

Barbasco

Nueva York

El Danto

Quiscamote

Las Vegas

San Jerónimo

Concepción

El Campo

Santa Bárbara

Agua Blanquita

Tencoa

La Ceibita

Santa Rita de Oriente

Los Anises

La Cuesta

Cerro Grande

La Laguna

El Aguacatal

La Zona

Llanos del Conejo

Jilote

Farolito

Renovacion 88

Vella Vista

Enguaya

El Pozo

Piedras El Escondido

El Ocote

Las Crucitas

Ojo de Aguita

Los Rodrigues

El Níspero

Nejapa

El Tontolo

El Paraíso

Santa Cruz

La Arada

El Palmo

La Cuchilla

Maipor

La Mina

El Ocotillo

Sorca

Hierba Buena

Los Laureles

Los Pases

El Ocotal

Tierra Colorada

Buena Vista

Candelaria

El Volcán

Caublotal

El Tular

Los Planes

Los Pases

Los Hernández

El Voquerón

Brisas de Oro

El Dante

Nueva Celilac

Palo Verde

Las Granjas

El Portillo

Las Graditas

San Jerónimo del Pinal

La Aradita

Nueva Jalapa

Las Crucitas

Viejo Celilac

San Antonio

San Nicolas

Guayabitos

Santa Cruz

La Cuchilla

El Paso de los Alapas

Cruz Grande

El Rersumidero

Choloma

El Porvenir

Linderos

Aldea los Bu

Junta de Quebrada

Los Pinos

Zapotillo

Río Frío

Agua Buena

La Haciendita

Las Flores

Atima

Lempa

San Pedrito

Buena Vista

Talanga

Nueva Victoria

Pacayal

Ceibita

Resumideros

Hierba Buena

Lagunitas

El Campesinado

El Portillito

Los LLanitos

El Campo

Lempira

San Bartolo

El Naranjito

Pompoa, caseríos y zonas aledañas