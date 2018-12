Juez prohíbe a Toño Rivera y a Sara Medina salir del país

Tegucigalpa, Honduras.



Un juez le dictó medidas cautelares distintas a la prisión a los diputados Antonio Rivera Callejas y Sara Ismela Medina.



A los parlamentarios se les emitió la prohibición de salir del país y presentarse a firmar una vez por semana a la Corte Suprema de Justicia.



El juez programó la audiencia inicial para el miércoles 16 de enero de 2019 a las 8:30 am.



Tras conocer la resolución, Rivera Callejas dijo que seguirá fungiendo como diputado y que cumplir? con las medidas impuesta por el juez.“Siempre he manifestado que las resoluciones judiciales hay que aceptarlas, nos guste o no, en este caso la resolución la vamos a aceptar. Lo único que hice fue firmar un decreto legislativo como firmé otros 400”, dijo Rivera.



Los diputados son acusados de falsificación de documentos y delitos contra la forma de gobierno.