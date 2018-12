Más de cien mil sampedranos pueden aprovechar amnistías

San Pedro Sula, Honduras.



El 31 de este finalizarán las amnistías que varias instituciones públicas pusieron a disposición de los usuarios que se han atrasado en el pago de sus obligaciones, luego de un decreto aprobado por el Congreso Nacional.

Por el no pago a tiempo, miles de ciudadanos han ido acumulando altas tasas de intereses y recargos por mora de los que pueden ser absueltos hasta el 31 de este mes.



En el caso del servicio de energía eléctrica, actualmente existen dos amnistías para clientes.



Se trata de una amnistía general a la que pueden aplicar todos los clientes de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee). Esta elimina multas, intereses y cargos por corte quedando solo el monto de la energía consumida. La suma puede ser cancelada en cuotas sin intereses hasta por tres años con una prima no mayor al 20%.



Alejandra Rodríguez, directora de comunicaciones de la Empresa Energía Honduras (EEH), explicó que también fue aprobada por el Congreso Nacional la amnistía borrón y cuenta nueva a la que pueden aplicar solamente los clientes de la Enee del sector residencial con un consumo promedio inferior a 750 Kwh al mes, mora a 120 días hasta el 31 de julio de 2018.



Para ese beneficio debe firmar aceptación de instalación de medidor prepago y mantenerse al día hasta la instalación del equipo de medición.



Los interesados deben asistir a una oficina del servicio al cliente de EEH, que es el operador del sistema comercial de la estatal.



Tienen que presentar la cedula y el código de cliente que está en el recibo de energía.



Rodríguez detalló que más de 90 mil clientes a nivel nacional pueden aplicar a la amnistía general.



Con la amnistía borrón y cuenta nueva pueden beneficiarse más de 220 mil clientes. Solo en San Pedro Sula, más de 45 mil clientes pueden ser beneficiados con las amnistías.



El Instituto de la Propiedad (IP) también cuenta con una amnistía vigente hasta el 31 de este mes. Esta es para aquellos dueños de vehículos que adeudan el pago de la matrícula vehicular de los períodos 2015,2016 y 2017.



Consiste en liberar del pago de multas, recargos e intereses y que los usuarios paguen únicamente el monto de la matrícula.



Kathia Aguilar, jefa interina del departamento de Recaudación y Cobranza del IP, informó que en San Pedro Sula más de 52 mil dueños de carros y motos pueden acogerse al beneficio.



Pormenorizó que con la amnistía exoneran a los morosos del pago de L3,500 por año solo de recargos, es decir, que en tres años son unos L10,500 que no tendrán que cancelar.



El IP tiene como meta de recaudación unos seis millones de lempiras en el pago de cuatro mil conductores sampedranos.

El Servicio de Administración de Rentas (SAR) libera del pago de multas, recargos e intereses a los contribuyentes que no han presentado la declaración del Impuesto Sobre la Renta (ISR) desde enero de 2013 hasta diciembre de 2017.



Daniel Aguilar, del departamento de comunicaciones del SAR, indicó que la multa por no presentar la declaración del ISR va desde un 3% mensual y por el no pago desde un 5% sobre el monto.



“Deben presentarse a nuestras oficinas al área de asistencia al cumplimiento y solicitar la amnistía. En la ventanilla se revisa el estatus del obligado y se le indica qué procede”, dijo Aguilar.



Municipales



El último día de este mes también finaliza la amnistía para pagar los impuestos municipales libre de recargos, multas e intereses. Los tributantes pueden saldar sus deudas de 2017 hacia atrás. La amnistía cubre todas las deudas al 31 de diciembre de 2017 y el descuento que se brinda es dependiendo de cada contribuyente, pues tiene diferentes grados de morosidad; lo que sí es que los intereses, multas y recargos generados al 31 de diciembre de 2017 quedan dispensados.