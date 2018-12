Piden marcar parqueos antes de cobrar L3,800 por estacionar mal

San Pedro Sula, Honduras.



La multa de 3,800 lempiras que se comenzará a aplicar a los conductores que se estacionen mal, sobre todo en el centro de la ciudad, ha generado opiniones encontradas entre los sampedranos.



La Corporación aprobó en el Plan de Arbitrios que regirá el próximo año, que en cuanto al estacionamiento de vehículos particulares, será responsabilidad del usuario del carro. Queda terminantemente prohibido estacionar vehículos en la vía pública para expender desde estos cualquier mercancía o servicio.



La contravención a esta disposición se sancionará con una multa de 3,000, adicionalmente deberá cancelar 800 lempiras por concepto de servicio de grúa para retirar el vehículo del lugar, lo que suma L3,800 debiendo ser ingresados al tesoro municipal.



“Es correcto que pongan orden para comenzar a recuperar el centro de la ciudad porque ahí no respetan, los mismos vendedores aparte de tener su puesto de venta también tienen parqueo en la misma calle y eso es un abuso”, dice Matías Méndez, un sampedrano que paga parqueo todos los días para poder ir a su trabajo.



Pero para Aminta García “es un trancazo porque a veces los policías municipales abusan y creen que siempre tienen la razón y a veces son injustos con las multas”. Los regidores explican que el problema es que se bajó la multa el año anterior y la gente abusaba al estacionarse y convirtieron el centro en un verdadero caos.



Los sampedranos piden a los corporativos señalizar la ciudad y los espacios donde la gente puede estacionarse.



“Lo importante es que si buscan ordenar el centro es que no abusen en los barrios y colonias donde no está señalizado y manden grúas sólo por cobrar esas grandes multas”, dice Silene García, una conductora.



Donde más les preocupa el incremento de las multas es en sectores como el Seguro Social, donde muchas personas acuden por emergencias y ya han sido víctimas de las grúas, ya que esa institución carece de parqueo.



La municipalidad debe señalizar en dónde se puede estacionar y pintar los bordillos de azul, tomando en cuenta que a la ciudad vienen muchos compradores, dice Marina Espinoza, una comerciante del centro.



Adrián Fuentes, otro ciudadano, explica que es necesario que la Municipalidad y la Fiscalía del Consumidor controlen los parqueos privados para que no abusen de las personas, ya que algunos hacen cobros exagerados por una hora.



Orden



Los sampedranos claman por la recuperación del centro, de las aceras y del parque, pero para ello hay que comenzar a tomar medidas, aseguran los corporativos.



El alcalde Armando Calidonio anunció la construcción de ocho mercados con fondos que procederán, en parte, del Gobierno central.



Se tienen que ir despejando las áreas y las multas, al que incumpla, se empezarán a aplicar, una vez el Plan de Arbitros entre en vigencia.



La Corporación sesionará para ratificar el presupuesto y el Plan de Arbitrios, donde se dejará claro que cualquier conductor que se sienta afectado puede acudir a las instancias correspondientes para impugnar cualquier multa que considere que no es correcta presentando las respectivas pruebas.