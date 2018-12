OEA propone dos escenarios para el tema de la reelección

Tegucigalpa, Honduras.



La Organización de Estados Americanos (OEA) plantea en su informe final dos opciones sobre la reelección presidencial.



Una es que deje de existir dentro del conjunto de leyes nacionales y la otra que se regule por un período más.



El documento que fue entregado ayer al Congreso Nacional subraya que “la reelección existe actualmente de forma material en Honduras, pero existe un grave problema constitucional, ya que existe una contradicción entre lo que dispone la Constitución y la realidad material”.



Añade que “resolver esta materia es primordial para brindar certeza jurídica”.



Indica que una de las posibilidades es la no existencia de este tema polémico y la alternativa que sugiere el organismo regional es que se adapte la Constitución de la República a la realidad material en vigor, resguardando así el balance y equilibrio en la competencia entre quien busca reelegirse y su contrincante. “Debe quedar claramente estipulado que el período actual del presidente en ejercicio cuenta como segundo período, imposibilitándolo de participar en nuevos comicios para un tercer mandato”, apunta la propuesta.



La misión de expertos de la OEA entregó ayer su estudio sobre enmiendas electorales al CN como parte de una consultoría acordada mediante una carta de entendimiento suscrita el pasado 15 de octubre.



Nueve días después arribó al país el grupo de expertos de esta organización coordinado por Rodrigo Morales y conformado por Cristóbal Fernández, quien funge como jefe de la sección de Cooperación Técnica Electoral del departamento para la Cooperación y Observación Electoral (Deco/OEA), incluyendo al especialista Gerardo Sánchez. Además, los acompañaron en calidad de consultores Rebecca Cox, María Antonia Quiroz, Salvador Romero al igual que Rotsay Rosales. El documento que consta de 96 páginas fue facilitado por el secretario para el Fortalecimiento de la Democracia de la OEA, Francisco Guerrero a Mauricio Oliva, titular del Poder Legislativo.



El informe se divide en recomendaciones en el diseño institucional, proceso electoral, sistema de partidos y otros, en este último apartado se aborda la reelección así como la opción de la consulta popular, sobre este particular no hacen sugerencias, sino que se detallan buenas prácticas internacionales para desarrollar el mecanismo de participación ciudadana.