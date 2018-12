L3,800 de multa pagarán quienes se estacionen mal en San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras.



A partir de enero de 2019, los conductores que se estacionen mal en San Pedro Sula serán multados con 3,800 lempiras. El incremento es de 1,800 lempiras, en la actualidad se pagan L2,000.



El artículo 122 establece que el estacionamiento de vehículos particulares será́responsabilidad del usuario del vehículo.



“Queda terminantemente prohibido estacionar vehículos en la vía pública para expender desde estos cualquier mercancía o servicio.



La contravención a esta disposición se sancionará con una multa de L3,000, adicionalmente deberá cancelar L800 en concepto de servicio de grúa para retirar el vehículo del lugar, lo que suma un total de tres mil ochocientos lempiras (L3,800.00) debiendo ser ingresados al tesoro municipal.



Los corporativos explican que el objetivo es poner orden en la ciudad porque hay abusos de conductores, y deben tener claro que se puede estacionar únicamente en las zonas señalizadas en color azul.



Pero si alguien se siente afectado por cualquier abuso de la Policía Municipal, puede impugnar ante las instancias correspondientes, presentar videos y fotografías para no pagar la multa.



Explicaron que eso afectará a los que incumplan la ley, no al sampedrano en general.



Sesión



La Municipalidad sampedrana operará el próximo año con un presupuesto de 5,277 millones de lempiras, tal como LA PRENSA lo había adelantado.



También dieron el visto bueno al nuevo Plan de Arbitrios Municipal, adonde aparece la nueva multa y algunos cambios. También aprobaron vriaciones en el organigrama municipal con cambios de nombre de algunas gerencias y la creación de nuevas.



Presupuesto



La alcaldía tendrá un presupuesto histórico de 5,277 millones de lempiras en el que el renglón de infraestructura se lleva la mayor partida con el objetivo de dar calidad de vida a los sampedranos, aseguran los corporativos.



“El monto 5,277 millones de lempiras y sus anexos para el presupuesto del próximo año es histórico. Son 1,250 millones para la recuperación del distrito comercial con fondos del Gobierno, 301 millones del préstamo puente, 1,000 millones de lempiras para obras de infraestructura, 65 millones para la segunda etapa de la colocación de los semáforos y 20 millones para señalización vial. El resto forma parte del presupuesto global”, explicó el alcalde Armando Calidonio.



Detalló que la partida de mil millones para infraestructura establece diferentes proyectos que mejorarán la calidad de vida de los ciudadanos, como la construcción de nuevos pasos a desnivel, pavimentaciones, mejoramiento de escuelas y otros edificios, mantenimiento de vías pavimentadas y no pavimentadas, entre otros, incluyendo el apoyo y fortalecimiento a los aspectos de tecnología.



“Es un presupuesto muy balanceado y positivo. Agradecemos a los miembros de la Corporación Municipal por el interés en conocer cada uno de los detalles y aprobarlo por unanimidad; también aprobaron durante la sesión el Plan Operativo Anual de 2019”, indicó.



Afirmó que se cerrará 2018 y se iniciará 2019 con trabajo fuerte en beneficio de la ciudad. “Ha sido un año muy ordenado y positivo, paso a paso seguimos avanzando hacia una San Pedro Sula más moderna, más humana, más inteligente, dijo.



Plan



Aparte de las multas por estacionarse mal, aseguran que habrá más control con las personas que lancen basura en vía pública, los que serán multados con L5,000. El objetivo es comenzar a tener una ciudad más limpia y comenzar a recuperar las áreas verdes. Aseguraron que la recolección mejorará.