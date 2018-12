La ONU llevará paquete de temas al Congreso Nacional

Tegucigalpa, Honduras.



Al Congreso Nacional serán remitidos esta semana los temas sensibles que no lograron acuerdos en el diálogo y los 169 que sí alcanzaron, anunció ayer el representante de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Igor Garafulic.



El promotor de la reconciliación nacional y el embajador de España, Guilermo Kirkpatrick, estuvieron ayer en San Pedro Sula exponiendo a las fuerzas vivas los resultados de este proceso que se prolongó durante todo el año.



La comisión política del diálogo, integrada por los más allegados a los principales actores de la crisis política, tendrá hoy su última reunión en un último intento por lograr acuerdos sobre la amnistía, reelección, segunda vuelta, Tribunal Supremo Electoral (TSE) y Registro Nacional de las Personas (RNP) considerados los temas más sensibles.



Independientemente haya o no acuerdos hoy, la ONU pasará al Poder Legislativo estos casos analizados primero en las mesas técnicas y luego en la Comisión Política para que sean los diputados los finalmente tomen la última palabra. Garafulic rechazó algunas versiones según las cuales se quiere poner a la ONU como una competencia del Congreso para consensuar acuerdos cuando el organismo internacional, que destinó 1.8 millones de dólares para el diálogo, lo que está haciendo es contribuyendo para que los políticos y el pueblo lleguen a senderos de paz y tranquilidad.



Para el diplomático chileno los temas sensibles “son delicados” de ahí las dificultades para llegar a acuerdos. Sin embargo, consideró que los 169 consensos de los que no se han revelado detalles representan “avances importantes” para el país.