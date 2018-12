Siete profesionales son propuestos para comisionados del IAIP

Tegucigalpa, Honduras.



El Congreso Nacional se apresta a elegir a los nuevos comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), cargos que debieron escogerse el año pasado, pero el proceso se dilató debido a la crisis poselectoral y la falta de acuerdos entre las diferentes bancadas parlamentarias.



La Procuraduría General de la República (PGR), el Comisionado Nacional de Derechos Humanos (Conadeh), el Tribunal Superior de Cuentas (TSC), la Presidencia de la República y el Foro Nacional de Convergencia (Fonac), en su condición de entidades proponentes, formalizaron ante la secretaría del Legislativo sus respectivas candidaturas.



El Poder Ejecutivo propuso a los profesionales Hermes Omar Moncada, quien fue candidato a magistrado de la Corte Suprema de Justicia, y también a Marcia Núñez Ennabe, hermana de la excandidata presidencial liberal Gabriela Núñez Ennabe.



Moncada, quien ha sido fiscal, juez, y funge como asistente del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rolando Argueta, también fue propuesta por la PGR junto con la periodista Ivonne Lizeth Ardón, quien elaboró las políticas públicas municipales en transparencia, acceso a la información y combate a la corrupción.



El Conadeh postuló a los profesionales del Derecho Nívida Flor Hernández y Kalton Harold Bruhl, este último se ha desempeñado como asesor jurídico del pleno de comisionados del IAIP y gerente legal de ese organismo.



El Fonac propuso a las abogadas Thelma Leticia Neda Rodas, quien se desempeñó como subgerente de recursos humanos de la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización, y Suyapa Thuman Conde, exmagistrada de la CSJ, quien busca la reelección como comisionada presidenta del IAIP.



Los comisionados del IAIP Suyapa Thuman, Gaudi Bustillo y Damián Pineda, quien renunció ante el Congreso en septiembre pasado, vacaron desde agosto del año pasado, pero han continuado fungiendo como comisionados gracias a una disposición aprobada por los diputados.



Postergado



En agosto pasado, el diputado nacionalista Mario Pérez presentó una moción para que Thumann, Bustillo y Pineda fueran ratificados por otros cinco años al frente del IAIP, pero la propuesta no prosperó ante el rechazo de las demás bancadas parlamentarias.



La propuesta inicialmente fue tomada en consideración, pero al momento de someterla a votación solo obtuvo 53 votos a favor, 29 en contra y cinco parlamentarios que no emitieron su sufragio.



En aquel momento no se alcanzó el debido consenso de las fuerzas políticas, por lo que los diputados postergaron la elección de los nuevos comisionados.



Una fuente del Legislativo dijo que los más fuertes candidatos para sustituir a los actuales comisionados son Ivonne Ardón, Hermes Moncada, Thelma Neda y Marcia Núñez. Ardón también fue propuesta por el TSC y cuenta con el respaldo de varias organizaciones de la sociedad civil, entre estas el Colegio de Periodistas de Honduras.