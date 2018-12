Plan de Arbitrios de San Pedro Sula establece la reactivación de los peajes

San Pedro Sula, Honduras.



La Gaceta Municipal que regirá a los sampedranos en 2019 no tiene nuevas tasas ni aumentos, pero sin duda sigue considerando servicios que no se prestan y sanciones en papel mojado.



Los corporativos ya tuvieron acceso al borrador para que puedan hacer las observaciones correspondientes el día que sesionen y den su aprobación.

LEA: Habilitar o no los peajes y concluir obras, tareas de urgencia en San Pedro Sula



El borrador del Plan de Arbitrios sigue considerando el artículo referente a las casetas de contribución por mejoras, más conocidas como peajes.



Hay que señalar que los sampedranos han dejado de percibir más de 23 millones de lempiras al mes, unos 270 millones anuales por este concepto, lo que ha repercutido en la ejecución de algunos proyectos de infraestructura porque se han tenido que destinar estos fondos para el mantenimiento de calles.



Las casetas cumplen un año de haber sido destruidas, pero el Plan de Arbitrios de 2019 sigue estipulando su funcionamiento.



Peajes



En el artículo 259 se establece que para la recaudación de la contribución por mantenimiento de la red vial y la recuperación de inversión bajo el concepto de contribución por mejoras, la Municipalidad de San Pedro Sula operará las casetas.



La función de recolección de fondos y la administración de dichas estaciones podrá ser concesionada por la Municipalidad a inversionistas privados o a un administrador privado, con aprobación de la Corporación Municipal.



Además, explica que en el momento cuando la Municipalidad cuente con el equipo necesario entrará en vigor el sistema de identificación por radiofrecuencia (Sulapass) y tarjeta de proximidad en las casetas de peaje, por lo tanto todo vehículo que circule por el peaje deberá utilizar el sistema de Sulapas o tarjeta de proximidad.



Una vez implementado el sistema de identificación en las casetas de peaje, todos los vehículos exentos cuyos propietarios residan en el sector de Cofradía (Cortés) y la colonia Céleo Gonzales (Fesitranh II) no pagarán.



También sigue apareciendo el artículo de estacionamiento regulado y el uso indebido de vías públicas, lo que no tiene sentido, pues no se aplica la Ley. También establece multas a propietarios de animales vagando en vías públicas que son comunes en el circuito norte, pero no hay precedente.



Descuentos



Es importante que los sampedranos conozcan también que el artículo 245 se refiere a descuentos especiales para proyectos anteriores al año 2000.



Según lo establecido en el Reglamento para Aplicación de Descuentos Especiales para proyectos anteriores al año 2000: Proyecto pavimento Saopim y proyecto pavimento municipal 50%. Proyecto ejecutado de 1985 a 1990 un 40%; los ejecutados de 1991 a 1997, un 30% y los ejecutados desde 1998 a 2000, un 25%.



También se establecen sanciones para aquellas personas que intencional o accidentalmente provoquen daños a los semáforos o cualquier otro dispositivo vial, lo que incurrirá en una multa de L10,000 más el costo de reposición del daño ocasionado.