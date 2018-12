Colonias de San Pedro Sula, Tegucigalpa y la zona norte sin energía este martes

San Pedro Sula, Honduras.

La Empresa Energía Honduras (EEH) y la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) programaron un nuevo apagón para diversos sectores de la zona norte y central de Honduras.

Balfate, Colón - 8:00 am a 5:00 pm



Limeras

Lis Lis

Balfate

Aldea Las Flores

Aldea Bejucales

Aldea Río Esteban

Río Coco

Lucinda

El Bambú

Hospital Lomas de Luz

Hidroeléctrica La Gloria



Santa Cruz de Yojoa y Santa Bárbara - 8:30 am a 4:00 pm



Generadora Vegona

Aguas de La Reina

Plan Grande

Posas de Agua

El Pinal

Periquito

La Piedad

La Unión

Santa Lucía

Lajas

La Lima

Los Manzanos

San isidro

Platanares

Coyolito

El Venado

El Jícaro



El Progreso, Yoro - 8:00 am a 4:00 pm



Restaurante Valle Encantado

Aldea La Colorada

Restaurante Tío Dolmo #1

Palcasa

Aldea El Castaño

Aldea Guaymitas

Aldea Delicias del Jute

Aldea La 40

Aldea La 28

Aldea La 29

Aldea miller

Aldea San José del Cayo

Aldea La 39



San Pedro Sula, Cortés - 8:00 am a 4:00 pm



Col. Panting

Col. Suyapa

Col. Providencia

Col. San Antonio

Col. San Isidro

Col. 10 de Septiembre

Col. Ebenezer

Col. Villa Rica

Col. Santa Ana

Col. Montebello

Chamelecón Centro

Col. Los Laureles

Col. 15 de Septiembre

Gran Central Metropolitana

Café Continental

Oficina de Recursos Naturales

Sogimez

Lumelsa

Canasa

Campo Agas

Funymaq

Becamo



Tegucigalpa, Francisco Morazán - 8:00 am a 4:00 pm



Ciudad Lempira

Col. Arturo Quezada

Col. Nueva España

El Pantanal

Col. El Retiro

Col. Israel Norte

San Buena Ventura

Col Arcieri

Col. Ramon Amaya Amador

Col. Arturo Betancourth

Col. Montes de Bendición

Col San Francisco

Jerusalén

Monte Los Olivos