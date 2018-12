Seguro Social solo pagó el 50% por equipos biomédicos

Tegucigalpa, Honduras.



De los $118.9 millones (L2,853 millones) que incluía el pago de equipos biomédicos a la empresa Distribuidora Metropolitana S.A (Dimesa), el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) solo pagó $60.1 millones (L1,442 millones) al poner fin al contrato aprobado por la junta directiva en 2011, confirmaron miembros de la junta interventora.



Lo anterior equivale que el Seguro Social terminó pagando solamente el 50.6% del total del contrato convenido y su adenda, luego que la comisión interventora determinó, mediante resolución del 31 de enero de 2015, poner fin unilateralmente al mismo, aduciendo “fuerza mayor e incapacidad financiera”, así como al fideicomiso que se creó en el Banco Central de Honduras (BCH) para honrar la millonaria deuda y que ponía en precario la estabilidad financiera de la institución.

German Leitzelar, miembro de la comisión interventora del IHSS, indicó a LA PRENSA que legalmente no pueden referirse al caso mientras este se encuentre bajo proceso judicial; no obstante, confirmó que solamente se pagó una parte del contrato suscrito con Dimesa el 1 de octubre de 2011 porque el mismo se anuló en su totalidad.



“Nosotros anulamos el contrato totalmente, emitimos un informe en febrero de 2014 y de ese informe se derivaron las investigaciones, una vez que las autoridades competentes intervienen nosotros tenemos que guardar la mayor confidencialidad para no arriesgar las investigaciones y los procesos que se están judicializando”, argumentó el interventor.



Otros convenios



Debido a la precaria situación financiera del IHSS, los interventores Vilma Morales, German Leitzelar y Roberto Carlos Salinas anularon en 2015 cinco contratos, entre ellos con la Distribuidora Metropolitana S.A. (Dimesa), que en total ascendían a alrededor de $187 millones.



Mediante la rescisión de los acuerdos quedaron disponibles $88.7 millones para oxigenar las finanzas de la institución y fortalecer la atención a los derechohabientes.



La contratación con Dimesa estipulaba la dotación de 558 equipos nuevos y la reparación de 350 aparatos viejos para los hospitales de especialidades de Tegucigalpa y regional nor-occidental de San Pedro Sula



La compra se hizo con base en la resolución SEJD No. 02-08-09-2010 de fecha 8 de septiembre de 2010, mediante la cual la junta directiva del IHSS en sesión 2,626-10 aprobaron las bases de la licitación pública nacional 2010 para la compra del citado equipo biomédico en la que participaron 18 empresas.



El proceso de contratación fue autorizado por la junta directiva según resolución SOJD 04-04-04-2011 de fecha 04 de abril de 2011 y aprobado por el Congreso Nacional mediante decreto legislativo número 117-2011.



En su informe forense la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih) informó que la compra del equipo no era una necesidad real y que no había los fondos para pagarlos.



Además, indicó que muchos de los equipos aún permanecen en las bodegas del IHSS sin ser utilizados.



Entre los aparatos figura un equipo de rayos X y varios monitores que son utilizados en los quirófanos de los centros hospitalarios, un horno de patología, un microtomo, un electrocauterio, una cámara de flujo laminar, una torre de artroscopia y equipos de resonancias magnéticas.



Consultado al respecto, el interventor German Leitzelar se abstuvo de hacer comentarios por motivos de restricciones legales.



No obstante, la empresa Dimesa indicó que la Maccih no tiene la información correcta porque los equipos se entregaron formalmente y todos se encuentran operativos.



Asimismo, desmintieron que algunos de estos aparatos se encuentren embodegados e inoperativos, y como prueba de ello facilitaron el acta de entrega y funcionamiento.



También desmintió que no hubiera los fondos para el pago del equipo como indica la Maccih porque la cláusula 13 del decreto 117-2011 establecía la fuente de financiamiento.



Los ejecutivos indicaron que en la licitación participaron 18 empresas, por lo que no es cierto que hubo favoritismo para Dimesa.



La empresa señaló que la contrata se hizo con base en un estudio del Cohep sobre la necesidad de los equipos.