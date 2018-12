PL recibirá L36 millones de su deuda política con base en nivel de alcaldes

Tegucigalpa, Honduras.



El Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL) pidió al Tribunal Supremo Electoral (TSE) calcular su deuda política con base en los resultados del nivel de alcaldes y desistir del presidencial.



Fuentes allegadas a este organismo informaron que gracias a esta iniciativa su partido recibirá 36.6 millones de lempiras como contribución del Estado en cumplimiento del artículo 82 de la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas.



Si el cálculo hubiese sido con base en los 400,000 votos que el partido obtuvo en el nivel electivo presidencial, solo hubiera recibido un poco más de 20 millones, más el dinero por concepto de transporte.



El Partido Liberal recibió un anticipo de deuda política de 14 millones y durante el año ha recibido desembolsos por 11.5 millones, quedando pendientes unos 11 millones.



Los demás partidos están recibiendo su deuda política tomando como base los resultados del nivel presidencial y con un promedio de 39 lempiras por voto, de conformidad con la inflación reportada por el Banco Central de Honduras (BCH).



En este sentido, el Partido Nacional se lleva la mejor “tajada” de la deuda con 61 millones; Libre 44.7 millones y los partidos pequeños 9.1 millones. En total, el TSE entregará a los partidos políticos un total de 197.5 millones, de los cuales ya les dio 140 millones, quedando pendientes un poco más de 57 millones, según las fuentes consultadas.



Reclamo de unidad

Para la exdiputada y representante de la vieja guardia del Partido Liberal Dilma Quezada, es un absurdo que las autoridades de su partido hayan expulsado a 17 diputados, algo que en sus más de 50 años de militancia nunca había visto. Si las cosas siguen así, este viejo partido simplemente caerá al abismo y nadie lo podrá sacar, advirtió.



“El Partido Liberal tiene que encontrar avenidas adonde volvamos a encontrarnos y poder buscar una solución a los problemas internos. Primero hay que desprenderse de egoísmos personales que le están dañando.Si continuamos así, vamos hacia un abismo y nadie nos va a poder sacar. Los liberales vamos a llegar hasta el último rincón del país a dar un mensaje de unidad.



Si no hay unidad, si no nos ponemos de acuerdo, no vamos a volver al poder, eso es de sentido común.



De continuar así no vamos a tener posibilidades de triunfo en un futuro”, afirmó.