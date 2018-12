“No esperábamos el encubrimiento, eran cómplices o autores del crimen”

Tegucigalpa, Honduras.

“Jamás esperamos que los condenaran por encubrimiento, esperábamos que los condenaran por complicidad o autoría. Mi hijo quedó vivo, lo dijeron los abogados y el consultor de la defensa como el acusador”, así se expresó ayer tras conocer el fallo Tatiana Núñez, madre de Carlos Emilio Collier, quien tras la muerte de este exigió justicia por el crimen.

Tatiana Núñez estaba molesta. Dijo que fue un fallo que la hace ahora buscar a través de sus abogados la apelación, solo así aseguró que se sentirá en paz, porque pase lo que pase, a su hijo nada ni nadie lo revivirá.

“Había pruebas contundentes de que ellos fueron cómplices del hecho. A mí me destrozaron la vida y me la siguen destrozando mandando estos tipos a la calle. Ellos no tienen ninguna pena por lo que hicieron. Han sido desafiantes, amenazantes, cometieron un delito y se quedaron callados”, dijo Núñez.

La madre de Collier se quebrantó, pero en medio de su dolor aseguró que llegará hasta las últimas consecuencias y sus abogados presentarán el recurso de casación para impugnar la condena contra los cuatro jóvenes.

“Temo por mi vida y la de mi familia y responsabilizo a los jóvenes que estarían recobrando su libertad en los próximos días. Mataron a mi hijo y lo vi en sus ojos que lo quieren hacer conmigo también”, apuntó.

Importante La noche del 11 de octubre de 2017 se reportó la muerte de Carlos Collier. Las investigaciones indican que el cuerpo del joven fue abandonado por sus amigos en las cercanías de una escuela en la colonia Loarque. 20 de noviembre de 2018, tras varios meses presos por la muerte de su amigo, los cinco acusados del crimen contra el universitario acudieron a las audiencias de juicio oral y público. El Ministerio Público presentó en juicio 40 medios probatorios.

Inconforme.

Miriam Romero, madre de Carlos Alfredo Alvarenga Romero, alias Susano, no ocultó su malestar. Dijo que está inconforme con el fallo que ayer condenó a su hijo por el homicidio contra Carlos Collier.

“Mi hijo en ningún momento disparó el arma, se disparó accidentalmente. No se ha podido demostrar científicamente en qué asiento iba mi hijo. No fue un homicidio, fue un accidente y lo vamos a demostrar, nos iremos hasta las últimas instancias”, aseguró la madre de Susano. La defensa de Alvarenga informó que presentarán el recurso de casación. “Vamos a anular la sentencia, demostraremos que Carlos Alvarenga no fue quien disparó”, indicó César Bernard, defensor de Susano.

La madre de Susano dijo que debe ser fuerte y estar firme para apoyar a su hijo en este momento. “Fue un accidente, en el juicio oral y público se comprobó que hubo muchas incongruencias de parte del Ministerio Público, cosas que ellos no pudieron probar, que ellos hayan sido culpables de este delito que se les imputa”, declaró.

Aseguró que todo tiene un propósito. “Dios sabe lo que hace y lo que Él diga es su voluntad grave y perfecta, y lo que haya sucedido, pues estamos confiando en Dios que en las últimas instancias vamos a demostrar la inocencia de nuestros hijos. No me angustio, Dios me ha dado paz”, aseguró.

César Bernard,defensor de Carlos Alvarenga.

Tristeza.

En silencio, Olga Ferrufino lloraba. La madre de Olga María López no ocultó su tristeza y el falló la desencajó, desde la lectura de las conclusiones sus lágrimas reflejaban el duro momento que estaba pasando.

“Le dije a mi hija que tenga fe en Dios. Tengo tristeza, hay dolor en mi corazón, pero la fe en Dios nos sostiene. Mi hija debe tener fe en Dios, porque Dios tiene un propósito para ella y para cada persona”, expresó.

Un fuerte abrazo a su hija antes de que partiera al Centro Femenino de Adaptación Social trataba de darle fuerza moral, ella estaba desecha, pero muy confiada en Dios.

Después de la sentencia, José Carlos Zamora lloró al abrazarse con sus familiares.

Informe.

Para Zara Anaya, la que fue novia de Carlos Collier, los cinco amigos de su otrora prometido son culpables. “Esto se tuvo que hacer desde el principio. Todos sabíamos que Carlos fue víctima de un homicidio. Esperábamos más de este resultado, pero al menos sabemos que todos son culpables, como decíamos desde el principio. Ahora se presentarán los recursos para seguir el caso y garantizar que pagan por la muerte de Carlitos”, dijo.

Seis familias sufren, una por el deseo de justicia y las otras por demostrar la inocencia de quienes fueron los amigos de la víctima.