"Fue víctima de homicidio. Sabemos que sí son culpables": novia de Carlos Collier

Tegucigalpa, Honduras.

Zara Betsabé Anaya, la novia del fallecido Carlos Collier Núñez, se mostró satisfecha con el fallo emitido este viernes por la Sala II del Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa contra los acusados del caso.

"Me pareció que esto se tuvo que hacer desde el principio. Todos sabíamos que Carlos había sido víctima de un homicidio", dijo la joven, quien mantuvo un noviazgo de dos años con Collier.

En la imagen, Carlos Collier y Zara Anaya.

Cabe recordar que Carlos Alvarenga (27), alias "Susano", fue encontrado culpable del homicidio contra Collier.

Referente al delito de encubrimiento contra los otros acusados (James Alexander O'Connor Márquez, José Carlos Zamora Mejía, Elías Taufic Chain Alvarado y Olga Marina López Ferrufino), mencionó: "Esperábamos más de ese resultado, pero al menos todos sabemos que sí son culpables, como decíamos desde el principio".

La individualización de la pena se conocerá el próximo 17 de enero, según estableció el juzgado.

Zara Anaya y Tatiana Núñez, madre de Carlos Collier.

Tras escuchar el juicio, Tatiana Núñez, madre de Carlos Collier, demostró su inconformidad con el fallo y a su vez expresó temor de parte de los sentenciados. "Realmente a nosotros nos destrozaron la vida y si me la piensan seguir destrozando sacan a esos muchachos de la cárcel. Vi como me desafiaron totalmente con sus miradas horriblemente, como es posible que no tengan conciencia de algo y vallan a salir a las calles, no, no es posible" dijo.

Tatiana también agregó que si no pasa nada en un mes van a salir libre los jóvenes. "Y si salen libre, todos los jóvenes van a decir simplemente matemos, eso es lo que les está enseñando Honduras a la juventud, matemos, matemos, que no importa que matemos, y todas las madres como yo van a quedar llorando día y noche ", puntualizó.

Olga indicó que tiene temor por la vida de ella y de su familia."Porque son unos asesinos, criminales y homicidas y hay temor porque mataron a mi hijo y lo vi en los ojos que también lo quieren hacer conmigo", finalizó.