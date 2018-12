Por falta de consensos vuelve a fracasar el diálogo entre fuerzas políticas

Tegucigalpa, Honduras.



A ningún acuerdo llegaron anoche los participantes en el diálogo nacional, que mantuvieron sus disensos en dos asuntos sensibles: la amnistía y la reelección.



La representación del Partido Nacional y del Gobierno mantuvieron su tesis de que en Honduras no debe haber amnistía porque no hay presos políticos, y respecto a la reelección las preguntas en un eventual plebiscito deben ir orientadas a regularla.



La oposición, representada por el Partido Liberal y la fuerza del expresidenciable Salvador Nasralla, puso como condición que si “no hay amnistía no hay acuerdos”, según Tony García, delegado de Nasralla.



Ebal Díaz, representante del Gobierno, dijo que propuso a las partes mandar al Congreso para su discusión los 169 temas sobre los cuales hay consensos y, de ser necesario, también mandar la amnistía y la reelección. Esta propuesta será analizada por la oposición, que dará una respuesta el martes, día de la última reunión, expresó Díaz.