Hospital Escuela hará cirugías en dos jornadas y hasta los fines de semana

Tegucigalpa, Honduras.



La mora quirúrgica en el Hospital Escuela quedará solventada con la implementación de una doble jornada de médicos especialistas.



Esa fue una de las principales determinaciones que tomó la comisión interventora y médicos del centro asistencial que se reunieron la mañana de ayer con el presidente Juan Orlando Hernández.



El mandatario sostuvo una reunión de trabajo con la comisión interventora en la sede del Poder Ejecutivo, quienes se mostraron satisfechos por el apoyo brindado por el Gobierno para atender la mora quirúrgica y reducir el tiempo de espera de las citas, entre otras demandas.



Denis Chirinos, jefe de cirugías, detalló que se cuenta con el proyecto de hacer la cirugía vespertina y así “no solo quedarnos de 7:00 de la mañana a 1:00 de la tarde trabajando, sino también durante la tarde”. “Estamos dispuestos a dar esas horas de servicio llegando a trabajar los sábados y domingos, siempre y cuando se cuente con todos los materiales, equipos y los insumos quirúrgicos necesarios”, apuntó.



“Vamos a sacar toda esa mora quirúrgica que tenemos, la cual anda en alrededor del 40 por ciento”, aseguró Chirinos. Explicó que en un mes y medio se pretende sacar y poner en sintonía toda el área quirúrgica del Hospital Escuela.



Otros hospitales



Por su parte, Ingrid Barahona, jefa de quirófanos del HE, indicó que “hay una gran voluntad política del Presidente de la república para cumplir con la promesa de llevar la salud al pueblo hondureño”.



“En un inicio existía la preocupación de no poder atender esa emergencia en ese centro hospitalario, pero reconoció la voluntad de solventar la problemática a través de un financiamiento de 70 millones de lempiras que será invertido a corto y mediano plazo”.



Por su parte, el presidente Hernández anunció que a partir del lunes se estará trabajando en el hospital Gabriela Alvarado de Danlí, El Paraíso, y Roberto Suazo Córdova de La Paz para saldar la deuda de atención a la población, e igual se hará con los hospitales del Sur, de Occidente y el Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula.



Mientras que Alba Flores, enlace de la comisión de transformación del sector Salud y la comisión interventora del HE, dio a conocer que “hay una gran voluntad política del Presidente y todo su equipo para cumplir con la promesa de llevar salud al pueblo hondureño”.



Acciones



En el Hospital Escuela se realizarán cirugías selectivas por la mañana y por la tarde. Esa disposición se tomó para reducir la mora quirúrgica que se incrementó por la crisis que atraviesa el hospital. También se operará los fines de semana. “Esta reprogramación incluye utilizar los otros siete quirófanos que tenemos, además de los cinco que se van a reparar, en esos siete quirófanos se va a trabajar en la mañana y en la tarde”, expresó la jefa de quirófanos Gisela Barahona. Agregó que se harán cirugías de todos los servicios quirúrgicos.