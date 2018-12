Acéfalo está el Hospital Atlántida tras la renuncia de su director

La Ceiba, Honduras.



Acéfalo se encuentra el Hospital General Atlántida luego de la renuncia inesperada de su director Noé Guardado.



Esta decisión tomó por sorpresa al centro asistencial y tiene preocupado a su personal administrativo, debido a que aún no se ha nombrado un suplente en este cargo, justo cuando están en el cierre del año operativo.



El médico Noé Guardado, quien además fue alcalde de Jutiapa, Atlántida, asumió la dirección de este hospital el 11 de mayo de este año.



El pasado miércoles renunció a su cargo, decisión que fue conocida en las redes sociales.



La renuncia de Guardado se debe a una situación familiar de salud, conforme al documento que circuló en las redes.



“El miércoles se hizo efectiva una renuncia que presentó el doctor Guardado al Ministerio de Salud, y con base en esa situación a nosotros no nos queda otra que estar a la espera de lo que decidan las autoridades centrales en el nombramiento de la persona que de una u otra forma vaya a manejar el hospital”, dijo Elías Canahuati, subdirector asistencial del Hospital Atlántida.



De acuerdo con el organigrama del hospital, el subdirector asistencial tomará el cargo en ausencia del director ejecutivo, “pero el problema es que como él (doctor Guardado) no fue un permiso lo que solicitó; si fuera eso, yo pudiera actuar en nombre de él, principalmente para las cuestiones administrativas, para el manejo del hospital, estamos claros. Porque yo manejo el hospital en este momento”, explicó Canahuati.



La firma y las autorizaciones de gestión a nivel central están paralizadas por la renuncia de Noé Guardado, “por lo tanto estamos esperando que el ministro o viceministro de Salud tomen una decisión para ver quién va a seguir al frente de este hospital”, recalcó.



Sobre la renuncia del ahora exdirector en las redes sociales se ha especulado bastante.



“La verdad es que las redes son muy especulativas, yo incluso estuve tratando de aclarar en algunas que no es la situación como se la han pintado al doctor Guardado, él lo hizo por cuestiones familiares, una solicitud de permiso al Ministerio de Salud para poder atender un problema familiar que le toca viajar fuera del país, sería a Estados Unidos, y se lo denegaron”, aseguró Canahuati.



Marina Raudales, presidente de la seccional número 6 del Sitramedhys, aseguró desconocer de manera oficial la renuncia del funcionario, sin embargo, no es saludable que este sanatorio esté acéfalo.



“Sí, quisiéramos que se mejorara la situación porque este problema afecta para hacer muchos trámites legales en el hospital y a fin de año necesitamos que haya alguien que firme”, expresó.



“Nosotros no nos podemos basar en dar una información que solo la hemos visto en la redes sociales, en un chat, eso no es formal, aquí no ha venido ninguna nota de la Secretaría de Salud a decirnos sobre esta renuncia”, cuestionó la dirigente. Maricela Álvarez, subdirectora de Gestión de Recursos de este hospital, explicó que de momento “no hemos recibido ninguna notificación, ni de nivel central ni tenemos un documento escrito del doctor acá en el hospital que nos diga de su renuncia, por ello desconocemos mucha información que circula en las redes sociales”.