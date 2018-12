Comunidad católica y CCIC se pronuncian a favor de Óscar Galeano

San Pedro Sula, Honduras.

El Movimiento Católica Evangelizador de Matrimonios (Camino), del cual el empresario Óscar Manuel Galeano es presidente a nivel nacional, emitió un comunicado en el que lamenta que se le ha restringido de los derechos que por ley la Constitución le otorga, "por lo que apelamos a que se respete el debido proceso y a la aplicación de la justicia plena".

"Por eso manifestamos que este proceso en su contra no tiene razón de ser, ya que moral y legalmente, su actuar es conforme a derecho y los principios que profesa, por lo que su privación de libertad, a pesar que la ley por razón de su edad le protege en éste sentido, se le ha restringido de los derechos".

En el comunicado piden a las autoridades judiciales que aplique el derecho y la justicia como debe ser, devolviéndole su libertad de manera inmediata.

Camino destaca la trayectoria profesional, familiar y como servidor de Galeano, quien permanece recluido en Támara, acusado por la sobrevaloración de un contrato que pagó el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) a favor de la empresa Dimesa.

"Es una persona que ha hecho el bien a donde quiera que ha estado, no ha sido egoísta y al contrario, a donde busquen e investiguen, lo encontrarán, dice el comunicado en el que se menciona que están en una cadena de oración permanente.

Expresan que el empresario aceptó ser parte de la Junta Directiva del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) en representación del sector privado con el único propósito de procurar que dicha institución verdaderamente sirviera a sus afiliados, especialmente a los trabajadores más necesitados, proporcionando ese sagrado derecho a la salud.

"No temas, pues yo estoy contigo; no mires con desconfianza, pues yo soy tu Dios; yo te he dado fuerzas, he sido tu auxilio, y con mi diestra victoriosa te he sostenido", dice el comunicado haciendo mención a Isaías 41.

Los empresarios también se pronuncian

La Cámara de Comercio e Industrias de Cortes (Ccic) avaló la integridad del empresario, quien también fungió como presidente de esa organización.

"La CCIC expresa su solidaridad a él y su familia confiando que el Estado de Honduras respete sus garantías constitucionales al igual que su dignidad humana".

CAMINO

AL PUEBLO HONDUREÑO, A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, A LAS AUTORIDADES CIVILES, JUDICIALES, OPERADORES DE JUSTICIA, A NUESTRAS AUTORIDADES ECLESIALES Y EN ESPECIAL A TODOS LOS FIELES CATÓLICOS, MIEMBROS DE NUESTRO MOVIMIENTO DE MANERA CLARA, CON LA FE PUESTA EN EL VERDADERO DIOS QUE PROMUEVE LA JUSTICIA, HACEMOS SABER:

PRIMERO: Que nuestro hermano, OSCAR MANUEL GALEANO FLORENTINO, actual Presidente a nivel Nacional de CAMINO, con más de treinta años de servicio en éste movimiento, así como en otras asociaciones y organismo gremiales, en su motivación humana por ese don de servir a los demás, ya que él no se olvida de sus orígenes, su amor y lealtad a Honduras, aceptó ser parte de la Junta Directiva del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) en representación del sector privado, con el único propósito de procurar que dicha institución verdaderamente sirviera a sus afiliados, especialmente a los trabajadores más necesitados, proporcionando ese sagrado derecho a la salud.

SEGUNDO: Que es de todos conocido, las autoridades competentes han investigado y judicializado varias líneas de investigación, por lo que se espera que lo que deben de encontrar es la verdad real, más no deben de afectar la dignidad humana, el derecho a la buena imagen, a la honorabilidad y el prestigio de ellos y sus familias, ya que en el caso de nuestro hermano OSCAR MANUEL GALEANO FLORENTINO ha mantenido una honrosa trayectoria en su vida personal, profesional, familiar y como servidor del Señor, mostrando un liderazgo constructivo y nunca un perfil de hacer el mal o causar un daño a otros. El es una persona que ha hecho el bien a donde quiera que ha estado, no ha sido egoísta y al contrario, a donde busquen e investiguen, lo que encontrarán no es más que una persona presta a ayudar a otros sin esperar nada a cambio. Por eso manifestamos que este proceso en su contra no tiene razón de ser, ya que moral y legalmente, su actuar es conforme a derecho y los principios que profesa, por lo que su privación de libertad, a pesar que la ley por razón de su edad le protege en éste sentido, se le ha restringido de los derechos que por ley la Constitución le otorga, por lo que apelamos a que se respete el debido proceso y a la aplicación de la justicia plena.

TERCERO: CAMINO, con sus siete capítulos a nivel nacional, su Guía Espiritual Padre Enrique Silvestre también fundador de Camino, el Consejo Nacional, los Consejos de los Capítulos, Responsables de Grupos de Compartir, sus distintos Ministerios de Servicio y en especial todos y cada uno de sus miembros a nivel nacional, manifestamos nuestro total e incondicional apoyo al hermano OSCAR MANUEL GALEANO FLORENTINO y a toda su familia, por quienes estamos en cadena de oración permanente y así mismo, estamos solicitando a las autoridades judiciales que apliquen el derecho y la justicia como debe ser, devolviéndole su libertad de manera inmediata.

A ti hermano OSCAR MANUEL GALEANO FLORENTINO, te damos las palabras del profeta ISAÍAS en su capítulo 41, versículo IO: "No temas, pues yo estoy contigo; no mires con desconfianza, pues yo soy tu Dios; yo te he dado fuerzas, he sido tu auxilio, y con mi diestra victoriosa te he sostenido.

Invitamos a todo el pueblo de Dios a reflexionar el Salmo 85 (84): "La Gracia y la Verdad se han encontrado, la Justicia y la Paz se han abrazado; de la tierra está brotando la verdad, y del cielo se asoma la justicia. El Señor mismo dará la felicidad, y dará sus frutos nuestra tierra. La rectitud andará delante de él, la paz irá siguiendo sus pisadas."

SAN PEDRO SULA CORTES, 5 DE DICIEMBRE DE 2018

CONSEJO NACIONAL DE CAMINO