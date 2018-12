Sectores de San Pedro Sula, Tegucigalpa, El Progreso, Comayagua y Santa Bárbara sin energía mañana

San Pedro Sula, Honduras.

La Empresa Energía Honduras (EEH) y la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) programaron un nuevo apagón para diversos sectores de San Pedro Sula, El Progreso, Tegucigalpa, Comayagua y otras zonas para mañana jueves.



Zonas programadas por la EEH



San Pedro Sula.- 8:00 am a 4:00 pm

Col. Brisas del Sauce

Col. Central

Col. La Trinidad

Col. Felipe Zelaya

Col. Asentamientos Humanos

Col. Llanos de Sula

Col. Alfonso Lacayo

Col. 6 de Mayo

Col. Los Prados 1

Col. Sitramada

Col. Bosques de Jucutuma

Col. Real del Campo II

Aldea Ticamaya

Aldea San José del Boquerón

Aldea Copén

Copen Campo

Crematorio Municipal

Dagaz



El Progreso, Santa Rita y Santa Cruz de Yojoa.- 8:00 am a 4:00 pm

Colegio de Abogados

Aldea Arena Blanca Sur

Aldea La Pita

Aldea Las Minas

Aldea La Sarroza

Aldea La Guacamaya

Aldea El Bálsamo

Aldea Los Portales

Aldea Urraco Sur

Aldea Cristo Rey

Aldea Agua Blanca Sur

Santa Rita:

San Jorge

Echeverri

Municipal

Lourdes

Pueblo Nuevo

Suribana

Lara

Minerva

El Centro

El Milagro

4 de Septiembre

Sitraterco

Guanchias

Altiplano

Piletas

Villa Dela

San Miguel

Municipal

Los Campos

Brisas del Sur

Seden

El Cacao

Guachias Creek

La Gorroba

Capulín

Quebrada Seca

Tapiquilares

Remolino

Comunidades Santa Cruz de Yojoa

Llano

Barranco

Bejuco

Olivo

Aldea Higuerito Llano

Suribana del Olivar

El Batey

San Luis Zacatales

La Tejeda





Santa Cruz de Yojoa, Las Vegas, San Pedro Zacapa, Concepción Sur, San Francisco de Ojuera, Ceguaca.- 8:00 am a 4:00 pm

Santa Cruz de Yojoa

Los Laureles

Nueva Esperanza

Las Vegas

El Bijao

Quelepa

El Cedral

Flores del Bijao

Unión Suyapa

El Mochito

El Ponciano

El Palmar

Buena Vista

El Aguaje

El Carreto

Gongora

El Águila

La Ruda

El Encinal

Los Aguajes

San Pedro Zacapa

Agalteca

El Campesinado

La Boquita

Azacualpa

Canculunco

San Antonio de Chuchepeque

El Ocote

Agua Sarca

Plan de Encima

El Tablón

El Barrial

Agua Caliente

Mojarras

Crucitas

Quebrada Honda

Concepción Sur

Nueva Esperanza

Los Nuevos Horizontes

El Playón

La Isla

Pinabete

La Vueltosa

Peña Blanca

El Timbo

La Laguna y Los Troches

El Aguaje

La Laguna

San Francisco de Ojuera

El Pilón

El Diviso

Santa Fe

Santa Ana

San Ramón

La Palca

La Vega

El Gavilán

Zapotal

La Veneda

Piedras de Agua

La Chorrera

Bordo Villa Nueva

El Barrial

El Molo

Los Laureles

Tejeras

Intibucá

Nueva Esperanza

Ceguaca

San Juan

La Libertad

El Edén

Santa Ana

Hidro Cangel

Hidro Zacapa

Ampac



Comayagua.- 8:00 am a 4:00 pm

Bo. Lourdes

Col. Tres Caminos

Brisas de Altamira

Piedras Bonitas Sur

San Blas

Arriba

San Sebastián

Col. Los Jasminez

21 de Abril

Vista del Valle

Nueva Esperanza

Jardines de Capiro

Miravalle

Aldeas Capiro

La Guadalupe

El Volcán

Cerro La Oki

La Harris

Col. Geranios

Generadora Zinguizapa

Santa Lucía

Barrio Torondón

Brisas del Humuya

Iván Betancourt

La Jaguita

El Paraíso

El Matasano

La Ceibita

El Sitio

El Ciruelo

Res. Manantial

Club Campo de Golf y zonas aledañas



Tizatillo, Comayagüela.- 10:00 pm a 2:00 am

Aldea Germania

Res. San Sebastián

Aldea Santa Rosa

Col. Cruz Roja

Col. Santa Rosa

Col. Folgar

Col. Reynel Funez

Res. El Manantial y zonas aledañas

Zonas programadas por la Enee



Tegucigalpa.- 10:00 pm a 05:00 am del viernes 7

Res. Centro América

Resi. Monte Carmelo

Espíritu Santo

Superación

Gracias a Dios

Santa Cecilia

Plantel de La Columbus

El Carrizal

Cantarero López

Lincoln

Nuevos Horizontes

Los Centenos

Jardines del Norte

Lomas del Norte

Brisas del Norte

Laguna de El Pedregal

Zonas aledañas salida del norte

Smith

Jardines de El Carrizal

San Juan Bosco

Pparte de Nueva Providencia

José Duarte #1, 2,3 y 4

Divino Paraíso

Ulloa

Nueva Capital

Mary Flake de Flores

Fuerzas Unidas

Nueva Danlí

Ciudad del Ángel

Altos de la Laguna

Parte Altos de Toncontín

Lomas de Germania

Villeda Morales

Represa Concepción

Lodo Prieto

Carrizal # 1

Santa Isabel

Villa Franca

Buenas Nuevas

Brasilia

El Durazno

San José de Soroguara

Aquasplash

El Lolo

Plantel Aguazul y zonas aledañas



Tegucigalpa.- 08:00 am a 4:00 pm

Res. Maya

La Era

Altos de La Era

Era Oriental

13 de Juilo

Repetidora H.R.V.C.

Cementerio Jardín de Amor Eterno

Bodecarga

Decora

Villas del Molino

El Molinón

Discovery School

Lomas de la Florida

Alutech

Bombas del Sanaa

Santa Margarita

Instituto para El Desarrollo Hondureño

Dippsa 21 de Octubre

Pacasa

Colpasa

Final del Blvd Morazán

21 de Octubre

Golden School

Fanasa

Sector “A” de Izaguirre

Los Girasoles

Las Joyas

Bo. El Rincón

Villa Delmy

Modesto Rodas Alvarado

Pparte de 21 de Octubre

Cemedem (Centro Médico)

A.M.D.C.

Salida a Valle de Ángeles hasta el km 8

El Sitio

Santa María

Res. Santa Lucía

Aldea El Chimbo

13 de Juilo

Repetidoras H.R.V.C.

Transmisores de Radio América

San Miguel

Izaguirre

30 de Noviembre

La Lomita

Aurora

Col. Sempe

La Sosa

La Travesía

La Trinidad

Estados Unidos

La Mololoa

Los Quebrachitos

Aldea Agua Blanca y zonas aledañas