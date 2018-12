Interventora del RNP solicitará presupuesto de L1,685 millones

Tegucigalpa, Honduras.



Un presupuesto por el orden de 68 millones de dólares (1,658 millones de lempiras) presentará hoy a consideración del Congreso Nacional la junta interventora, anunció su coordinador Rolando Kattán.



Este proyecto incluye dos componentes: los 50 millones de dólares (1,219 millones de lempiras) para la nueva tarjeta de identidad y 18 millones (439 millones de lempiras) que son para los gastos de funcionamiento.

“Vamos a presentar un presupuesto generalizado de 68 millones de dólares”, dijo Kattán, quien destacó que en esta estimación está incluida la donación de 20 millones de euros (26 millones de dólares) que dará la Unión Europea para la nueva identidad.



Reacción



Ante el informe de hallazgos e irregularidades presentado por los interventores el lunes, Gerardo Martínez, exsubdirector técnico del Registro Nacional de las Personas (RNP), anunció su disposición de acudir a los juzgados a demostrar que todo lo hecho por el directorio del que formó parte fue conforme a ley y aseguró que la junta interventora les ha mandado emisarios para comunicarles que “lo que queremos es hacer escándalo”.



Según Martínez, las irregularidades que les atribuye la interventora no tienen sustento como para decir que se trata de anomalías, “es más una alharaca que otra cosa”.



De acuerdo con las nuevas autoridades del RNP, en la institución hay planillas de empleados sin respaldo por el orden de 6.9 millones de lempiras y pagos a proveedores sin contar con el presupuesto por un valor de 3.8 millones.



Además, se descubrieron supuestas irregularidades en el arreglo de vehículos, puestos duplicados en las jefaturas de identificación, más de 1.6 millones de inconsistencias en la base de datos, nepotismo, aumentos selectivos de salarios, permisos con goce de sueldo sin justificaciones y negligencia en compra directa de equipo, entre otras.



Respecto a las planillas sin respaldo, el exsubdirector técnico declaró que estas no se habían pagado al momento de llegar la interventora porque Finanzas no había concluido su trámite.



Conforme a Martínez, todo lo que está pasando en el RNP es producto del afán de notoriedad y por eso se justifica que un enviado de Rolando Kattán, coordinador de la junta interventora, le haya dicho a uno de los jefes de mandos intermedios que “nosotros lo que queremos es hacer escándalo”.



“Estamos tranquilos, lo que hemos visto no nos quita el sueño, lastimosamente cuando atacan por los medios de comunicación deben estar seguros porque dañan la imagen de uno”, se quejó Martínez.



El funcionario aceptó que hubo un aumento selectivo del cien por ciento a uno de los empleados, pero se justifica en el hecho de que este se graduó en la universidad y pidió que se le nivelara.