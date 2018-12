Alcaldía ceibeña cobrará un dólar por cada pasajero de avión y barcos

La Ceiba, Honduras.



Con una reducción en la tasa de publicidad y un cobro de un dólar por salida de los pasajeros por las terminales marítimas y aéreas fue aprobado ayer el plan de arbitrios para 2019.



En este instrumento, que no se modificaba desde hace 12 años, se pretendió aumentar tasas con el fin de recaudar en el ejercicio fiscal de 2019 unos 35 millones de lempiras más.



Pero dicha propuesta causó oposición en muchos sectores y también división dentro de la comuna, a pesar de que el borrador fue socializado.



Ayer en sesión de Corporación, y tras escuchar la opinión de la Cámara de Comercio e Industrias de Atlántida, los regidores y el alcalde Jerry Sabio aprobaron y ratificaron el plan de arbitrios que ha tenido siempre la ciudad, salvo algunos cambios que se hicieron con base en recomendaciones de la empresa privada.



“Se aprueba el plan de arbitrios, lo que no se aprueba es un incremento. Lo que se definió es bajar la tasa de publicidad, pues estaba muy elevada en el plan anterior, y en el actual se va a hacer la modificación adecuada para que puedan estos empresarios tener una mejor opción”, dijo el alcalde Jerry Sabio.



La reducción de este impuesto será de entre un 20% a 30%.



Ahora se cobrará



Mientras que el impuesto de salida al pasaje en barco y avión será de un dólar (unos 24.47 lempiras al cambio actual).



“Ya se había tomado en cuenta ese dólar en los impuestos de salida y estamos a través de la Cámara de Turismo viendo esta aprobación”, indicó el jefe edilicio.



En el caso de los dueños de embarcación se les estaba cobrando cinco lempiras por cada pasajero, “pero ya se había aprobado desde la Corporación anterior el pago de un dólar y no se cobraba, y se va a hacer esta adecuación, ya que hemos visto que en otros lugares hacen este mismo cobro”, expresó.



Jimmy Benítez, director ejecutivo de la CCIA, consideró que ante la situación de la ciudad “debemos generar un plan de arbitrios que incentive el crecimiento y el fortalecimiento de la empresa, tanto actual como la creación de nuevas empresas”.



Alabó la decisión de la Corporación de estar a tono con la pauta del Gobierno con la ley de incentivo a las mypimes.



El regidor Gustavo Irías destacó este avance que tenía dividida a la comuna. Para aprobar el nuevo presupuesto municipal revisarán las planillas de empleados, “ya que ha habido muchas dudas. Tenemos que revisarla, pues necesita una auditoría puesto por puesto”.