Honduras pide a EEUU tratar casos de asilo

Tegucigalpa, Honduras.



Cientos de hondureños que formaron parte de la caravana de migrantes que actualmente se encuentra estacionada en la ciudad mexicana de Tijuana han realizado su trámite de asilo ante las autoridades estadounidenses; pero deberán esperar varias semanas para que sus solicitudes sean resueltas favorable o desfavorablemente.



En diálogo con LA PRENSA, Marlon Tábora, embajador de Honduras en Washington, indicó que hasta ayer no contaba con información oficial de cuántos hondureños, que presentaron su solicitud en los últimos días, han recibido el beneficio migratorio.



“Dudo que alguien de las personas que vienen en caravana haya recibido el asilo, en el mejor de los casos se ha iniciado con los procesos con algunos de ellos”, expresó el diplomático.



No obstante, agregó que el Gobierno hondureño está a la espera de una solicitud formal que se hizo al Departamento de Seguridad Nacional de EUA (DHS) sobre el tratamiento que se les debe dar a las personas que habían sido capturadas o que presentaron su solicitud de asilo.



“Al tener información oficial, seguramente nuestra Cancillería la compartirá con los medios de comunicación”, dijo Tábora.



Coyotes



Se supo que miles de migrantes que viajaban en la caravana han optado por dispersarse, buscar coyotes o pasar por su propios medios a territorio estadounidense, sin tener que pasar por el tedioso proceso del refugio político. Tábora dijo que desconoce cuántos hondureños han preferido pasar a suelo estadounidense por su propia cuenta, porque no manejan ese dato.



En relación con el apoyo que se les está ofreciendo a los compatriotas que buscan asilo, el funcionario explicó que el Gobierno de Honduras no puede intervenir en la asistencia a personas que han tramitado esta garantía ante las autoridades estadounidenses, en vista que sería contraproducente a la misma solicitud, pues el fundamento de los solicitantes es que el Estado de origen no les otorgó protección. “Por lo tanto, es una solicitud individual que cada ciudadano hace al momento de llegar a la frontera, si es el caso”, apuntó.



Indicó que el bloqueo judicial a la proclama del Ejecutivo estadounidense que restringía el asilo para aquellos que cruzaban por puntos fronterizos diferentes a puertos de entrada oficiales hará posible que esta categoría de migrantes pueda solicitar el asilo, iniciando con la entrevista de “miedo creíble”.



Sin embargo, dijo que este es un proceso privado “donde nosotros no podemos asistir más que con proporcionar la documentación oficial que se requiera, ya sea para continuar con el proceso o, en su defecto, para que puedan ser deportados en el menor tiempo posible y evitar de esta forma que se mantengan detenidos por un período largo”.



El embajador aclaró que el tratamiento para los migrantes en EUA es muy diferente al que ofrece el Gobierno de México, porque al intentar cruzar la frontera de manera irregular, estas personas no están en la misma condición de libertad que en suelo mexicano.