Más de 52,000 morosos pueden gozar de amnistía vehicular

San Pedro Sula, Honduras.



La amnistía en el pago de matriculas atrasadas vence el 31 de este mes y podría beneficiar a 52,000 dueños de carros y motos de San Pedro Sula.



La amnistía aprobada por el Congreso Nacional consiste en liberar del pago de multas, recargos e intereses a todos aquellos propietarios de vehículos que adeuden matriculas del período 2015, 2016 y 2017.



Kathia Aguilar, jefa interina del departamento de Recaudación y Cobranza del Instituto de la Propiedad (IP), informó que con la amnistía exoneran a los morosos del pago de L3,500 por año solo de recargos, es decir, que en tres años son unos L10,500 que no tendrán que cancelar.



“Este beneficio es para todos aquellos que adeudan ya sea por un vehículo o más, para empresas distribuidoras también”, dijo Aguilar.



Aunque oficialmente la amnistía vence el 31 de diciembre, por ser feriado se pasa para el 2 de enero como fecha limite para saldar la deuda.



La amnistía inició en octubre, pero muchos propietarios desconocían en ese momento que ya estaba vigente. “Nosotros tenemos como meta de recaudación 26 millones de lempiras a nivel nacional. En San Pedro Sula, unos seis millones de lempiras”, agregó.



En la Capital Industrial esperan que al menos cuatro mil propietarios se pongan al día con el IP, que sumarían unos seis millones de lempiras.



A nivel nacional esperan que unos 26,000 conductores aprovechen el beneficio.



Para poder apegarse a la amnistía solo deben llegar a cualquier agencia bancaria a cancelar la deuda. Allí solo les aparecerá reflejado el monto de la deuda neta, es decir, libre de recargos.



Aquellos que no puedan pagar el total de la cifra pueden hacer arreglos de pago.



El IP admite pagar hasta en siete cuotas el monto libre de recargos.



Para esto deben presentarse a la oficina del IP en el edificio de Híper Antorcha bulevar del norte.



Calixto Pineda, portavoz del IP en San Pedro Sula, recordó a los usuarios que este mes el turno para reclamar las nuevas placas es para los que el permiso temporal finaliza en 4 y 5, y quienes no hayan reclamado sus placas el mes pasado aún pueden hacerlo, únicamente presentando la boleta de revisión del vehículo y la tarjeta de identidad original.