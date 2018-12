Presupuesto Municipal de San Pedro Sula para 2019 será de L3,500 millones

San Pedro Sula, Honduras.



Los regidores sampedranos todavía no conocen el borrador del Presupuesto ni el Plan de Arbitrios de 2019.



Los encargados de finanzas aseguran que ya está listo el documento y que el presupuesto será de 3,500 millones de lempiras, igual que en 2018.



La Ley de Municipalidades establece que el Presupuesto debe ser sometido a la consideración de la Corporación a más tardar el 15 de septiembre de cada año. Si por fuerza mayor u otras causas no estuviere aprobado el 31 de diciembre, se aplicará en el año siguiente el del año anterior.



Y para su aprobación o modificación se requiere el voto afirmativo de la mitad más uno de los miembros de la Corporación Municipal.



La regidora Fátima Mena explica que están a la espera de los borradores porque deben ser analizados y explicados.



“Damos por hecho que no surgirán cambios en el Plan de Arbitrios, mucho menos algún tipo de aumento o creación de tasas”, dijo.



Aclaró que se debe definir lo de los peajes, pues hay artículos en el plan que se refieren a ellos y llevan un año sin funcionar.



Detalló que en el caso del Presupuesto debe haber cambios porque ya hay un desembolso de un préstamo de L400 millones que están en ejecución. “Estaremos vigilantes. Si buscan adecuar el lenguaje del Plan de Arbitrios al Plan Maestro no represente un impacto económico para los sampedranos”, detalló.



El regidor José Antonio Rivera explicó que esperan que esta semana les hagan llegar la documentación para analizarla; pero está claro que no hay condiciones para poder aumentar o crear nuevas tasas.



El gerente de finanzas, Claudio Rojas, informó que este será un año histórico para la Municipalidad. “Tendremos una muy buena recaudación, y será el año que más alta recaudación tendremos y superaremos las metas del año pasado”. Refirió que el año pasado se recaudaron 2,156 millones de lempiras y este año se espera que sea arriba de los 2,200 millones de lempiras. “Será el mejor año que hemos tenido”, vaticinó.



Adelantó que el presupuesto ya está elaborado y solo está pendiente que sea aprobado por la Corporación Municipal .



Indicó que será igual que el del año pasado aproximadamente 3,500 millones de lempiras.



El regidor René Altamirano aseguró que igual que sus compañeros están a la espera del borrador de el plan y presupuesto.



“Se deben aclarar algunas cosas como lo de los peajes, porque si no van a funcionar deben desaparecer del plan de arbitrios”, dijo.



Recordó que la ley manda a realizar el Día de Rendición de Cuentas la segunda quincena de enero de cada año, y se presentará el presupuesto ejecutado en el año anterior y el presupuesto proyectado para el nuevo año.