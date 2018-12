Congreso se recetará L200 millones más en su presupuesto de 2019

Tegucigalpa, Honduras.



La partida presupuestaria que será asignada al Congreso Nacional para 2019 sufrirá un incremento de 200 millones de lempiras en relación a lo que se le concedió para el presente ejercicio fiscal.



Para este año se desembolsaron 843 millones de lempiras como presupuesto al Congreso y 1,043 millones de lempiras tiene contemplado para 2019.



La variación implica un 23.7% respecto al presupuesto aprobado a este órgano unicameral, mismo que no tenía previsto el aumentazo en sus remuneraciones que se recetaron los diputados a partir de abril pasado.



Sin embargo, se constató que en septiembre de este año fue admitida una ampliación presupuestaria de 200 millones de lempiras para gastos de funcionamiento del Poder Legislativo, quedando prácticamente la misma partida del siguiente período de 12 meses, de acuerdo con el Reporte de Ejecución Presupuestaria de ese mes y que lleva el sello y firma del director financiero del CN, Carlos Roberto Avilez.



Para el noveno mes de 2018, este poder del Estado ya había ejecutado más de 638 millones de lempiras, quedándole disponibles 430.8 millones de lempiras.



El informe de Producción Legislativa del primer semestre de la actual legislatura del Congreso elaborado por la Fundación Democracia sin Fronteras (FDsF) en conjunto con el Foro Social de Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh) señala que al pasado 31 de octubre un total de 829 millones de lempiras (79.5 por ciento) había ejecutado este órgano del presupuesto vigente.



No se pudo corroborar este dato debido a que el portal de Transparencia del Legislativo se encuentra desactualizado.



Aunque nadie justifica el alza a la partida del CN, analistas coinciden en que esa ampliación sería destinada para el Fondo de Desarrollo Departamental (FDS) que resurgió recientemente con la venia de la mayoría de los congresistas.



Si bien es cierto, no se contempla ninguna partida en específico para este cuestionado programa en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República 2019, no se descarta que se podrían emplear los mismos recursos del Congreso para esos fines.