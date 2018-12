Se preparan testigos para comparecer en juicio contra Fredy Nájera en NY

Tegucigalpa, Honduras.



A una semana del juicio contra el hondureño Fredy Renán Nájera Montoya en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, la Fiscalía y la defensa trabajan en la preparación de lo que será el juicio que está previsto para el 10 de diciembre en el Juzgado 705 del Palacio de Justicia de los Estados Unidos en Nueva York.

La semana anterior, las partes prepararon a los testigos, que incluyen a un experto, varios agentes de la DEA involucrados en el caso y abogados, que tienen su sede fuera de la ciudad de Nueva York y que representan a varios de los testigos que viajaron para prepararse para el juicio.

Para hoy se tiene previsto que la Corte ofrezca una conferencia a las 2:30 pm ante el juez Paul G. Gardephe, como diligencias preparatorias en el proceso.



La Fiscalía envió una carta al juez para solicitar que las pruebas que se tomen antes del juicio se revisen y se determine si la defensa cuenta con el material que se aportó para sustentar la acusación.



Se conoció que como parte de las negociaciones adicionales que impulsó Nájera con la Fiscalía para reducir la pena, el pasado viernes 30 de noviembre, se entregó nueva información confidencial que revelaría más detalles de cómo operaba en Honduras Fredy Nájera en actividades del narcotráfico.



El juicio



Nájera, quien se entregó a la justicia norteamericana en marzo de este año, ha buscado desde su llegada concertar acuerdos con la Fiscalía. Para ello y pese a que Víctor Rocha, defensor de Fredy Nájera, solicitó el 28 de noviembre que el juicio se aplazara, la solicitud fue denegada por la Corte.



Desde marzo hasta noviembre, Nájera ha entregado a la Corte cinco sobres sellados, contentivos de información clasificada y sensible que vendría a bajar la pena que por los tres delitos de que se le acusa podría incidir en su condena. Solo la documentación que sustenta el juicio contiene alrededor de 3,500 folios que componen el expediente del parlamentario.

Son documentos que revelan las operaciones, aliados, rutas y enlaces que durante la investigación fueron identificados como parte de las acciones delictivas que desarrolló Nájera.



Además fueron cuatro los testigos que Nájera proponía para su defensa, pero que fueron desestimados por el juez en vista que los mismos se encontraban en Honduras y no se tenía claridad de quién correría con los gastos de financiación de los mismos para su traslado y estadía en Estados Unidos.



Esta semana se definen los últimos detalles para que a partir del lunes 10 se inicie el juicio en contra del hondureño. La Fiscalía de Nueva York ha sido contundente y ha manifestado que establecerá en el juicio que el exdiputado Fredy Nájera “participó en actividades de narcotráfico y delitos relacionados con armas con una variedad de traficantes importantes en Honduras, Guatemala y México durante un largo período, incluso cuando actuó como congresista hondureño en representación del departamento de Olancho”.



A Nájera se le vincula en sobornos, no solo con militares, sino con otros funcionarios y políticos hondureños desde el año 2004, y es el peso de las pruebas que tiene la Fiscalía lo que se definirá la pena que pagará por los delitos.



El documento que la Fiscalía presentó ante la Corte refiere que “varias organizaciones dedicadas al tráfico de drogas que operan en Honduras trabajaron en conjunto con políticos, funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y personal militar para recibir grandes cargamentos de cocaína enviados a Honduras desde Venezuela y Colombia a través de rutas aéreas y marítimas, y transportar las drogas al oeste en Honduras a la frontera con Guatemala y finalmente, a través de México, a Estados Unidos”.