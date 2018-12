En vigor incentivos fiscales en ley de apoyo a las mipymes

San Pedro Sula, Honduras



Desde el viernes pasado entraron en vigor los incentivos fiscales para las micro y pequeñas empresas que sean creadas en los próximos doce meses, como establece el decreto 145-2018 publicado ya en La Gaceta.

LEA: Nueva ley impide a las alcaldías cobrarles tasas a las mipymes



La iniciativa exonera por un período de tres años, con la opción de prorrogarlo a dos más, del impuesto sobre la renta (ISR), impuesto sobre la venta (ISV) y tasas municipales, unas vez que estén inscritos en un registro de exonerados a cargo de la Secretaría de Finanzas y conforme con la Ley de Responsabilidad Fiscal.



“Lo importante es que la gente sepa que esta oportunidad no la tienen todos los días. La ley tiene un espíritu de ayudar al micro y pequeño empresario, esto incluye al que ha trabajado en la informalidad y a los nuevos emprendimientos”, explicó Mario Kafati, subsecretario en el despacho de Micro, Pequeña y Mediana Empresa y del Sector Social de la Economía de la SDE.



Asimismo, la reglamentación para las empresas formales con ventas no mayores a los cinco millones de lempiras y que puedan acogerse al sistema, podrán obtener un certificado en la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social.



A cambio deben comprometerse a crear 30% de empleos adicionales a los existentes.



“Hemos sabido de todas las dificultades de los microempresarios para salir adelante y es por eso que nosotros entendiendo todos esos retos propusimos que haya una plataforma única en la que puedan inscribirse y que no pierdan tiempo”, agregó Kafati.



En la reciente celebración de la Semana Global del Emprendimiento, la Secretaría de Desarrollo Económico (SDE) notó la necesidad de crear el Observatorio de la Mipyme, que permita identificar qué tipo de negocios hay en cada región del país.



Como parte de las iniciativas, ya está la reglamentación y operatividad del Instituto de Economía Social y del Observatorio de la Economía Social.





Herramienta



La inscripción para acceder a los beneficios de la ley están en el portal Mi Empresa en Línea, que generará un certificado con vigencia de un plazo máximo de doce meses y sustituirá por ese período los permisos de operación extendidos por las municipalidades.



Esta plataforma electrónica es gestionada a través del Programa 20/20, con el que buscarán promover la innovación y otros servicios digitales que contribuyan a la simplificación administrativa y reducción de costos y tiempos.



Esta semana será socializada la ley para que los usuarios puedan conocer sobre los programas de acceso a crédito e inclusión financiera.