Sectores de San Pedro Sula, Villanueva y El Progreso no tendrán luz este lunes

San Pedro Sula, Honduras.

La Empresa Energía Honduras (EEH) programó un nuevo apagón para diversos sectores de San Pedro Sula, Villanueva y El Progreso para mañana lunes.

Estas son las zonas afectadas:

San Pedro Sula, Cortés - 9:00 am a 12:00 pm

Barrio Medina

Barrio Berlín

Barrio Cabañas



Villanueva, Cortés - 8:30 am a 4:30 pm



Col. Villa Real



San Pedro Sula, Cortés - 8:00 am a 4:00 pm



Lacthosa

Quintas San Rafael

Torres del Valle

Col. Jardínes del Valle I, II, III, IV, V

Residencial La Violeta

La Humildad

Iglesia Coreana

Cancha de Baseball



El Progreso, Yoro - 8:00 am a 4:00 pm



Quebrada Seca

Aldea El Porvenir del Norte

Colonia Aurora

Leche Sula

Cordon's Heavy Equipment

El Compadre

Baprohsa

H y C Publicidad

Arroz San Miguel

Residencial La Rubí

Colonia El Porvenir

Restaurante J y R

Agap

Chotepe

Restaurante La Cabaña

Rastro Municipal

Quebrada de Yoro

Aldea Fuerzas Vivas

Colonia Núñez

Aldea Buenos Aires

Aldea Crucitas 1, 2 y 3

San José del Negrito

Jardínes de Amor Eternos

Aldea Brisas del Norte

Brisas de La Libertad



Distrito Central, Francisco Morazán - 8:00 am a 4:00 pm



Col. Divino Paraíso

Col. Ulloa

Col. Nueva Capital

Col. Mary Flake de Flores

Fuerzas Unidas

Col. José Duarte #1

Nueva Danlí

Ciudad del Ángel y Altos de La Lagun