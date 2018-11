Comisión interventora asume control del Hospital Escuela

Tegucigalpa.



El principal hospital público del país enfrenta una profunda crisis y ya llegaron las personas que lo salvarán del descalabro.



El Hospital Escuela está desde ayer a cargo de la recién nombrada comisión interventora.



La administración del centro asistencial ya dejó de estar a cargo de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah).



Ayer, las dos personas que integran la entidad interventora fueron juramentadas y tomaron posesión de su cargo.



Son los responsables de trabajar para sacar de la crisis al nosocomio la especialista en dermatología Carmen Suyapa Molina Martínez y el general en condición de retiro Edilberto Enrique Ortiz Canales.



A las 10:00 am, ambos rindieron su promesa de ley ante el secretario privado de la Presidencia, Ricardo Cardona, en representación del presidente Juan Orlando Hernández. Alba Consuelo Flores, integrante de la Comisión Especial de Transformación del Sistema de Salud, fungirá como enlace con la comisión interventora.

Manos a la obra



A las 11:30 am llegó al centro asistencial el ministro de Salud, Octavio Sánchez. En la entrada del Bloque Materno Infantil esperó a los miembros de comisión interventora para tener la primera reunión de trabajo con el consejo técnico del Hospital Escuela.



En la reunión también estuvo la representante de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Piedad Huerta, y la ministra coordinadora general de Gobierno, Martha Doblado. En los pasillos aguardaban médicos, enfermeros y empleados administrativos del centro asistencial para observar el ingreso de los funcionarios.



Lo urgente



Los principales problemas del Hospital Escuela son mora quirúrgica, citas médicas prolongadas, carencia de medicamentos y material médico-quirúrgico, problemas de esterilización de la ropa e instrumentos quirúrgicos, entre otros.



“El propósito es de volver los servicios de salud de calidad, de calidez y el rostro humano que deben tener los servicios de atención en nuestra población”, expresó la doctora Suyapa Molina tras salir de la reunión.



Agregó que las primeras acciones serán analizar un diagnóstico preliminar de la situación del hospital, con base en eso podrán tomar las decisiones correspondientes.



“El reto que hemos asumido como comisión interventora es tratar de cambiar el rostro de la institución para que sea esta la prestadora de servicios en beneficio de la población”, afirmó la interventora.



Añadió que se dará una respuesta no solamente de medicamentos y material médico-quirúrgico, sino también el recurso humano que necesitan.



“Venimos como comisión interventora para poder resolver la situación de inmediato, no hemos tomado todavía una decisión en relación con los recursos que actualmente se encuentran administrando la institución”, afirmó.



Gobernanza

Lo anterior deja en incertidumbre a la continuidad de las actuales autoridades del hospital.“Nos hemos reunido para comenzar con las primeras acciones que tendrán que ver con el reencauce y la restitución de la gobernanza en el hospital”, indicó la comisionada de la entidad de transformación Amanda Madrid.



La doctora señaló que el PCM-024-2012 donde se le cedió la administración del hospital a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah) queda suspendido. El Poder Ejecutivo en Consejo de Ministros declaró la noche del miércoles emergencia en el Escuela y nombró la comisión interventora. Horas antes, el rector de la Unah, Francisco Herrera, declaró que en una reunión extraordinaria del Consejo Universitario se aprobó ceder la administración de la Unah al Estado y solicitaron la intervención del centro asistencial.