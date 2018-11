Critican "desidia" de Centroamérica ante cambio climático

Tegucigalpa, Honduras.



Expertas destacaron este jueves en Honduras la "desidia" de los Gobiernos de Centroamérica ante los efectos del cambio climático, y pidieron que los países ricos asuman sus responsabilidades y se garantice el derecho a la alimentación.



En la inauguración del Encuentro de Conocimientos y Alternativas de adaptación al cambio climático, Claudia Pineda, representante de la Alianza Hondureña ante el Cambio Climático, dijo a Efe que Centroamérica es la región más afectada por el calentamiento global, ya que ha causado impactos "sumamente drásticos".



Los impactos "han sido sumamente drásticos, además de todo el rezago histórico que tenemos de pobreza, pero con la parte de producción alimentaria todos estos períodos prolongados de sequía y las lluvias intensas hacen que merme la producción y que la gente más pobre sufra consecuencias drásticas", subrayó.



Destacó que los Gobiernos de la región deben garantizar el derecho a una alimentación adecuada en "estos momentos de crisis", no solo con la repartición de alimentos, sino garantizando condiciones de adaptación al cambio climático para los pequeños productores.



"La región centroamericana tiene la misma problemática y los mismos desafíos, ya que es una de las zonas más vulnerables al cambio climático, siendo Honduras el país a la cabeza de la problemática", afirmó la experta.



En la región centroamericana hay "una desidia" por parte de los Gobiernos, dijo Pineda, quien aseguró que también hay una "desorganización institucional" frente a los efectos del cambio climático y "no hay una coherencia en las políticas y leyes".



"Unas procuran el bienestar de los ecosistemas y las personas y otros, por el contrario, exacerban la explotación de los recursos naturales, por ejemplo, de agua que no es una prioridad para el consumo humano, sino para otros usos", agregó.



Señaló además que en los temas de agua y saneamiento "vemos la escasez" en las ciudades y en zonas rurales y que comienzan a "ver conflictos" por esa problemática.



La experta de la Alianza Hondureña ante el Cambio Climático destacó la necesidad de analizar la visión de desarrollo que tienen los países, cuáles son los alcances y fines la misma.



"Hay que saber si realmente es un desarrollo extractivista, es decir de sacar hasta los últimos recursos naturales sin procurar una regeneración natural de los recursos o efectivamente un desarrollo que procure la sostenibilidad de todos los ecosistemas y de los seres humanos", enfatizó.



Además, es necesario contar con una "visión clara" en los países y "planificar realmente de manera anticipada involucrando a todos los sectores", añadió.



El Corredor Seco de Centroamérica, una de las zonas más vulnerables del mundo por las inestables condiciones meteorológicas, es la más afectada por el cambio climático.



Para enfrentar el inminente cambio climático en los países centroamericanos es necesario "educar a las personas a no tirar químicos y basura", dijo a Efe María del Cid, representante del Comité de la microcuenca El Aguacate, del municipio salvadoreño de San Francisco Menéndez.



Señaló que las naciones ricas deben entender que son las que hacen "más destrozos", por lo que deben asumir sus responsabilidades, y que los pobres son los que más sufren sin tener mayor responsabilidad en su origen del cambio climático.



El encuentro fue auspiciado por la Alianza Hondureña ante el Cambio Climático y la Unidad Ecológica Salvadoreña en el marco de la Campaña Mesoamericana de Justicia Climática.