Sectores de San Pedro Sula, Yoro, Tegucigalpa, Santa Bárbara, Ocotepeque y Lempira sin energía mañana

San Pedro Sula, Honduras.

Colonias y barrios de San Pedro Sula, El Progreso, Yoro, Santa Bárbara, Tegucigalpa, y otras zonas serán afectadas con apagones mañana jueves, según anunció la Empresa Energía Honduras (EEH) y la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) .



Zonas programadas por la EEH



San Pedro Sula.- 8:00 am a 4:00 pm

Col. El Roble

Col. Buenos Aires

Diapa

Col. Los Castaños

Covimal

Iglesia Ebenezer

Alimentos de Cortés

Coll Fashion

Mega Larach

Res. los Molinos

Centro Comercial Los Castaños



El Progreso.- 8:00 am a 4:00 pm

Parte de barrio El Barro (este)

Col. Castillo

Bo. San José # 2

Col. Emanuel 1 y 2

Col. Suazo Córdova

Col. Esperanza de Jesús

Col. Imprema

Col. 19 de Julio

Col. Los Laureles

Col. Buenos Amigos

Col. Corocolito

Col. 12 de Junio

Col. Juan Carías

Col. Juventino Barahona

Col. Primero de Marzo

Col. Corocol 1, 2 y 3

Col. Vitral

Col. Paredes

Col. La Española

Col. La Libertad

Col. Berlín

Col. Ebenezer

Col. Sitramedhys

Col. 3 de Abril

Col. Juan Ramón Morales

Col. Las Golondrinas

Col. Pimienta

Col. Flores de Mayo



Yoro.- 8:00 am a 4:00 pm

El Medio

Punta Ocote

San Simón

La Puerta

Chancaya

Salitre

Lagunita

La Habana

Carrizalito

El Rosario

Concepción

El Ocotal

Locomapa

Hacienda Vieja

Locomapa Nuevo





Morazán, El Negrito y Santa Rita.- 8:00 am a 4:00 pm

Col. Jerusalén

Guapinoles

Col. Ebenezer

Aldea El Roque

Aldea Las Brisas

El Jute

Aldea El Limón

Los Arrozales

Aldea El Portillo González

Aldea Olomán

Aldea Mojimán

Aldea Nueva Esperanza

Aldea San Fernando

Aldea Brisas de Cuyamapa

Aldea Buenos Aires

Aldea Camalote

Aldea Las Acasias

Aldea Los Prieto

Aldea El Sumbido

Aldea El Porvenir

Aldea Paya

Aldea Los Murillos

Aldea Ocotillo

Aldea El Pataste

Aldea Combas

Aldea Laureles

Aldea Plan Grande

Aldea San Alejo

Aldea Santa Lucía

Ciudad de El Negrito

Col. Gonzalo Maldonado

Haciendo Don Emilio

Cooperativa Harina Selecta

Sector Carnel

Col. Once Pinos

Aldea Guangolola 1, 2 y 3

Aldea Cangrejales

Aldea Santuario

Aldea Vertiente

Aldea El Caliche

Aldea Plácido

Aldea Honduristas

Aldea Pata de Gallina

Aldea Terrero Negro

Aldea Casiano

Aldea Sentadero

Aldea Lajas

Aldea Coyolito

Aldea La Calera



Distrito Central, F.M.- 8:00 am a 4:00 pm

Tiloarque

Lomas de Tiloarque

Col. Marbella

Col. Nueva Esperanza y zonas aledañas





Zonas programadas por la Enee



San Pedro Sula.- 8:00 am a 4:00 pmCol. Río Blanco

Col. Prieto

Col. Santa Mónica

Col. Las Mercedes

Col. Fesitranh

Aldea El Zapotal

Aldea El Retiro

Col. Los Pinos

Altos de Sula

Col. Veracruz

Supermercados Colonial (Río Blanco)

Boquitas Fiestas

Invema

Zip Victoria

Amanco

Quimifar

Quintas Marta Elena

Camas Dina

Aceros Alfa

Extralum

Master Fiber

Industrias Corona

Químicas Handal

Fábrica de Ropa Montecarlo

Novalace

Agencia J.E. Handal

Inter Corr

Zoli J.E. Handal

Antena de Tigo y antena de Claro



Santa Bárbara, Ocotepeque y Lempira.-7:00 am a 4:00 pm

Aldeas, caseríos y zonas aledañas de los Municipios de San Rafael, La Unión, La Iguala, El Níspero Campamento de represa El Níspero, Occidente Santa Barbara.

Agua Blanquita

Ceibita Sur

Tencoa

El Moguete

La Ceibita

Gualjoco

Santa Rita de Oriente,

Los Anises

La Cuesta

Cerro Grande

Los Bancos

La Laguna

La Zona

Llanos del Conejo

Jilote

Farolito

Galeras

Los Naranjos

Renovación 88

Vella Vista

Enguaya

El Pozo

Piedras Cargadas

El Ocote

Las Crucitas

Ojo de Aguita

Los Rodrigues

El Níspero (Nejapa, El Tontolo, Santa Cruz)

La Arada:

El Palmo

La Cuchilla

Maipor

La Mina

El Ocotillo

Sorca

Los Laureles

Los Pases

El Ocotal

Tierra Colorada

Buena Vista

Laguna

Candelaria

El Volcán

El Tular

Las Marías

Los Pases

El Voquerón

Brisas de Oro

El Dante

Nueva Celilac

Palo Verde

Corral Viejo

Las Granjas

El Portillo

San Jerónimo del Pinal

La Aradita

Nueva Jalapa

Las Crucitas

El Capulín

Viejo Celilac

Valle de la Cruz

San Nicolás:

Guayabitos

Santa Cruz

La Cuchilla

Cruz Grande

El Choloma

El Porvenir

Linderos

Aldea los Bu

Junta de Quebrada

Los Pinos

Zapotillo

Agua Buena

La Haciendita

Quebrada Honda

Resumideros

Las Flores

Atima:

Lempa

San Pedrito

San Rafael

Berlín

Buena Vista

Talanga

Río Frío

Ceibita

Resumideros

Hierba Buena

Lagunitas

Alto Grande

El Yeso

El Portillito

Los LLanitos

Camalotes

El Campo

Lempira

San Bartolo

Caserios y zonas aledañas de los municipios de Gracias Lempira:

Lepaera Lempira

Las Flores Lempira

La Campa Lempira

San Sebastián Lempira

Belén Lempira

San Manuel Colohete Lempira

San Marcos Caiquín Lempira

La Iguala Lempira

San Juan Intibucá

ALdeas caseríos y zonas aledañas de los municipios de San Francisco del Valle Ocotepeque:

San Marcos Ocotepeque

Mercedes Ocotepeque

Guarita Lempira

San Juan Guarita Lempira

Tomala Lempira

Tambla Lempira

Cololaca Lempira

Valladolid Lempira

La Virtud Lempira

Mapulaca Lempira

Gualcinse Lempira

Candelaria Lempira

Virginia Lempira

Piraera Lempira

San Andrés Lempira

Santa Cruz Lempira

San Francisco Lempira

Erandique Lempira

Dolores Intibucá

San Miguelito Intibucá

San Juan Intibucá