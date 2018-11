Sectores de El Progreso, Yoro, Villanueva, Tela y Tegucigalpa sin energía mañana

San Pedro Sula, Honduras.

Colonias y barrios de El Progreso, Yoro, Villanueva, Tela y Tegucigalpa serán afectadas con apagones mañana martes, según anunció la Empresa Energía Honduras (EEH).

El Progreso.- 8:00 am a 4:00 pm

Col. Primeravera

San Jorge

7 de Abril y zonas aledañas



Yoro, Jocón.- 8:00 am a 4:00 pm

Jocón

Aldea La Guata

Puente Grande

Edicaly

Aserraderos

Yoreko de Honduras

Sabanas Fuera

Brisas de Chalmeca

Fuentecita

Fuente Grande El Coroso

Santa Cruz

Aguas

Macor



Villanueva, Pimienta, San Manuel, Santa Rita.- 8:00 am a 4:00 pm

Villanueva:

Col. Victoria

Col. Valle Fresco

Col. Las Tres Rosas

Col. Gracias a Dios

Col. Villa Linda

Col. Municipal

Col. Ideal

Col. Santa Marta

San Manuel:

Col. Santa Fe

Col. Valle Verde

Aldea El Plan

Col. Brisas del Plan

Col. Lomas del Guanacaste

Col. Melisa

Aldea El Porvenir

Col. Tacamiches

Col. Real del Campo

Finca Casmul

Aldea Santiago (Pimienta)

Guanchias

Finca 10

Finca 11

Finca 12

Ingenio Azunosa



Tela, Arizona y Esparta (Atlántida).- 8:00 am a 5:00 pm

Aldea Km. 16

Aldea Km. 17

Aldea Sisama

Aldea San Francisco de Saco

Aldea Tiburones

Col. Ayala

Aldea Coloradito

Municipio de Arizona

Col. San Alejo (Arizona)

Col. Brisas de Lean

Aldea Santa María

Aldea La Suiza

Desvío Lean

Aldea El Empalme

Aldea Hilamo Nuevo

Aldea Hilamito Viejo

Aldea El Retiro

Aldea Mezapa

Col. El Edén (Mezapita)

Aldea Mezapita

Generadora Semsa

Generadora Mangungo

Generador Matarras

Col. Reyes (Mezapita)

Col. Suyapa (Mezapita)

Aldea El Astillero

Aldea Matarras

Aldea La Lomas

Aldea La Aurora

Aldea El Guayabo

Col. La Guillén (San José de Texiguat)

Aldea San José de Texiguat

Aldea La Bomba

Aldea Nueva Florida

Col. Satélite (Nueva Florida)

Aldea La Unión Santa Fe

Aldea Lempira

Aldea La Concepción

Aldea Buena Vista

Aldea Buena Vista (El Barro)

Aldea Yusa

Aldea El Astillero

Fábrica de Aceite Empacadora del Atlántico

Aldea El Coco

Aldea Las Piedras

Aldea Santa Lucia

Aldea Mojimán

Aldea Cangelica Abajo y Cangelica Arriba

Aldea San Juan Lempira

Aldea El Zapote (desvío Lean hacia La Ceiba)

Aldea Río Chiquito

Aldea Barranquilla (Desvió Lean hacia abajo)

Aldea El Jazmín Arriba y Jazmín Abajo

Aldea París de Lean

Aldea Flores de Lean

Aldea Las Delicias del Cacao

Aldea Ceibita Way

Aldea El Sitio

Aldea Colorado Barra

Aldea Nueva Goo

Aldea Cayo Venado

Aldea Las Rositas

Aldea Sombra Verde

Aldea Campo Nuevo

Aldea Wachipilín

Aldea La Tarraloza (Esparta)

Aldea Agua Caliente





Distrito Central.- 8:00 am a 4:00m

Col. 3 de Mayo

Col. Las Ayestas

Col. Independencia

El Zapote

Bo. La Flor # 1 y 2

Bo. San Martín

Parte de Campo Cielo

Bo. 14 de Febrero

Bo. El Pastel

Col. Francisco Morazán

Bo. Sipile

Los Profesores