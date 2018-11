Decenas de colonias capitalinas sufrirán apagones este domingo

Tegucigalpa, Honduras.

Colonias y barrios de la capital de Honduras, Tegucigalpa, serán afectadas con apagones mañana domingo, según anunció la Empresa Energía Honduras (EEH).

Distrito Central, Francisco Morazán:

Domingo de 5:30 am a 6:00 am y lunes de 5:30 am a 6:00 am

Parte del Hospital Fundación María

Altos del Trapiche

Residencial San Juan

Col. Hato de Enmedio

Altos de Covespul

Residencial Valencia

Col. Paz García

Col. Floria a Dios

Col. Villa Nueva

Parte de Col. Dos Pinos

Aldea Villa Vieja

Motel Luxor

Monte Fresco

Carretera a Danlí hasta el km. 9

Col. Jesús de la Buena Esperanza

Col. Mirador de Oriente

Residencial Villa del Campo

Pinares de Oriente

Desvío a Tatumbla

Domingo de 10:00 pm a 6:00 am del lunes

Enee El Trapiche

Res. El Trapiche

Econo Rentacar

Millicom

Cooperativa Sagrada Familia

Unah

Prados Universitarios

Prado Alto

Bo. La Cruz

Bol. El Calvario

Aldea Suyapa

Col. Suyapita

Aserradero Serma

Copa

Blvd Suyapa

Residencial LA Hacienda

Cimeqh

Edif. Abriendo Brecha

Mall Multiplaza

Hotel Intercontinental Camino Real

Price Smart

Tiendas Sears

Bolsa Hondureña de Valores

Banco del País

Agencias Panamericanas

Canon

Tecnisa

Educrédito

Edif. Tovar López y Asoc.

Hondured

Blvd. La Hacienda

Hotel Minister

Col. Florencia Norte

CICH

Col. Florencia Oeste

Col. Nueva Suyapa

Villa Colonial

Col. 26 de Julio

Triquilapa

Cantagallo

Repetidoras de Televisoras y Radioemisoras

Zarabanda

Las Tres Rosas

Aldea Cerro Grande

Santa Lucía

Valle de Ángeles

Hospital Adventista

Domingo de 10:00 pm a 10:30 pm y lunes de 5:30 am a 6:00 am

Distribuidora Carsa

Aldea La Cañada

Bloques S.A.

Maya TV

Universidad Tecnológica de Honduras

Col. Venecia

Altos de la Venecia

Residencial París

Col. Víctor F. Ardón

Garsol

Maderas de Olancho

Ciudad Jardín

Residencial Brene

Col. Bella Oriente

Estadio Emilio Larach

Instituto Técnico Honduras

Col. Guaymuras

Centro Comercial Villas del Sol

Fábrica de Lácteos Sula

Residencial Portales

Residencial Honduras

Unitec

Paseo Las Campanas

Residencial El Tablón

Aldea El Suntule

Parte de la montaña de Azacualpa

Los Pinos sector A y B

Residencial lomas del Dorado

Villa Centroamericana

Villa Universitaria

Col. La Esperanza

Col. 28 de Marzo

Brisas del Valle

Parte. Col. Parcaltagua

Zona Industrial los Próceres

Panificadora Bambino

Fábrica de Helados Nacional

Col. Lara

Euroautos

Comercial Lomas del Bulevar

Col. Santa Isabel

Col. La Esperanza

Parte Col. San Miguel

Bombas del Sanaa

Col. Santa MArgarita

Instituto para el Desarrollo Hondureño

Col. La Fraternidad

Dipsa 21 de Octubre

Pacasa

Colpasa

Final del Blvd. Morazán

Col. 21 de Octubre

Golden School

Fanasa

Sector "A" Col. Izaguirre

Entrada Col. San Miguel

Col. Los Girasoles

Col. Las Joyas

Bo. El Rincón

Col. Villa Delmy

Col. Modesto Rodas Alvarado

Parte de la Colonia 21 de Octubre

CEMEDEM

Residencial Maya

Col. La Era

Altos de la Era

Era Oriental

Col. 13 de Julio

Repetidora H.R.V.C.

Cementerio Jardín de Amort Eterno

Bodecarga

Decora

Villas del Molino

Col. El Molinon

Discovery School

Lomas de La Florida

Alutech

Salida a Valle de Ángeles Hasta Km 8

El Sitio

Col. Santa María

Residencial Santa Lucía

Aldea El Chimbo

Col. Santa Ana

Col. 13 de Julio

Repetidoras H.R.V.C.

Transmisores de Radio América

Col. San Miguel

Col. Izaguirre

Col. 30 de Noviembre

Bo. La Lomita

Col. Aurora

Col. Sempe

Col. La Sosa

Altos de La Sosa

La Travesía

Col. La Trinidad

Col. Estados Unidos

La Mololoa

Los Quebrachitos

Aldea Agua Blanca

Domingo de 10:00 pm a 2:00 am del lunes

Complejo Deportivo Simón Azcona

Col. Universidad Norte

Villas de Suyapa

Villa olímpica

Res. Monte Verde

Instituto San Miguel

Banhcafé

Curacao