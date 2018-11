Diputados expulsados del Partido Liberal impugnarán resolución en TSE

Tegucigalpa, Honduras.

Los 17 diputados liberales expulsados por el Tribunal Disciplinario del Partido Liberal impugnarán ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) la decisión de ese organismo partidario en las próximas horas.

Elvin Ernesto Santos, jefe del colectivo parlamentario, anunció ayer que acudirán ante el máximo organismo electoral, una vez que el Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL) formalice la resolución que los destierra de esa entidad política.

El recién pasado jueves, el Tribunal Disciplinario ratificó la petición del presidente del CCEPL, Luis Zelaya, de castigar a los legisladores que no siguieron la línea partidaria y votaron por la intervención del Registro Nacional de las Personas (RNP).

Con esta resolución, la crisis interna que enfrenta la tercera fuerza de oposición del país se agudizó y ensanchó las irreconciliables diferencias de los principales líderes de los liberales.

Santos indicó que tal como lo hicieron anteriormente volverán a acudir ante el máximo organismo electoral para hacer valer su derecho, porque a su juicio se trata de una resolución adoptada por un tribunal “espurio”. “Buscamos justicia en el TSE, y ahí es adonde estaremos presentando la impugnación, una vez que sea presentada y comunicada en debida forma por estas personas que no tienen autoridad”, acotó el expresidenciable.

Indicó que como última instancia acudirán ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), pero primero agotarán todas las escalas o instancias legales.

“El pueblo liberal debe estar muy tranquilo, debe ser muy conciente de que a estos 17 diputados de ninguna manera se les va a violentar sus derechos, nosotros vamos a seguir adelante y el partido tiene que subsistir y tenemos que salir bien para las próximas elecciones”, dijo.

Juan Carlos Elvir, uno de los diputados expulsados, dijo que todo esto se trata de un show mediático porque se hacen las cosas a la fuerza sin analizar las connotaciones legales que concurren.

Indicó que en este caso se demuestra una mala intención y un capricho de traducir problemas personales que el presidente del CCEPL, Luis Zelaya, tiene con algunos diputados, pero que afecta a otros parlamentarios que no tienen nada que ver en ese conflicto.

Elvir atribuyó la crisis del Partido Liberal a la inmadurez de Zelaya y a su intolerencia por no haber obedecido la orden de nombrar a su hermano en la comisión interventora del RNP.

“La no tolerancia de él radica en no haber obedecido la orden para poner a su hermano en el Registro de las Personas, ese es el gran problema y ese es el incumplimiento al respeto de la linea partidaria que él señala, pero tenemos la confianza que esta situación va ser revertida porque esto no es más que un show”, acotó.

Ricardo Elencoff Martínez, diputado por Colón, arremetió contra Zelaya y lo acuso de montar toda esta crisis por el hecho de no haber nombrado a “un señor de nombre Otto Pineda en el RNP: “Otto Pineda resulta ser el gran personaje por el cual se ha armado todo este escándalo, pues era el que quería poner Luis Zelaya en el RNP”, acusó.

Yuri Sabas, parlamentario por Choluteca afín al presidente del CCEPL, señaló que no comparte las expulsiones porque es un liberal de corazón; pero reflexionó que los diputados deben reconocer que las cosas no se han hecho bien. “Debemos reivindicarnos y ser responsable por nuestras acciones”.

Sabas indicó que la gente de su departamento le piden un Partido Liberal en oposición, enérgico y alejado del partido de Gobierno.

Concluyó que se acercarán próximanente a las autoridades partidarias para conocer los alcances legales que tendrá la resolución en la nueva composición de la bancada en el Congreso.