Caso Collier: Fiscalía presentó audios y videos extraídos de celulares

Tegucigalpa, Honduras

“No, pero viste cuando lo mataron, viste cuando lo fueron a botar, viste quienes fueron y no les hablaste, no dijiste nada. Prácticamente vos no jalaste el gatillo, pero vos lo mataste”, ese es uno de los audios que ayer se presentó en el juicio por la muerte de Carlos Emilio Collier.

Dato Evacuación de pruebas terminó ayer. Las documentales, testificales y periciales concluyeron en el cuarto día.

La evidencia forma parte de la extracción de equipos terminales móviles que realizó Rosa Betsaida Sánchez, perito del laboratorio de criminalística de la Dirección Policial de Investigación (DPI) a los celulares de Elías Taufic Chaín, James Alexander O’connor, Olga María López y Carlos Eduardo Miselem, este último no está imputado en el caso.

Fotografías de droga, armas y los audios forman parte de los archivos extraídos y que estaban en un grupo de WhatsApp que los jóvenes organizaron junto a otras personas que no fueron identificadas. La perito explicó que se seleccionaron los audios, imágenes y videos que se consideró tienen relación con los hechos que se registraron la noche del 11 de octubre de 2017, antes, durante y después de la muerte del universitario.

En los videos se observa a los jóvenes en un cuarto de la casa que se supone es de Chaín, el lugar adonde departieron el 11 de octubre antes de subir al carro Suzuki, adonde minutos después murió Collier.

La defensa, a través del consultor Ernesto Hoggs, consideró que no hay seguridad en el manejo de las imágenes que se presentaron.

Ayer fue el cuarto día del juicio, y hoy se darán las conclusiones que la Fiscalía y defensores tienen en el caso. El Tribunal debatirá para dar una sentencia absolutoria o condenatoria.

Otras pruebas

La perito de Serología y Genética de Medicina Forense también se presentó para ratificar la prueba que detectó presencia de sangre humana en la parte trasera del Suzuki azul, en el que viajaban los jóvenes.

El Ministerio Público, abogados acusadores y defensores evacuaron ayer la prueba documental que propusieron para el juicio y que incluía actas de inspección ocular y recolección de indicios, actas de decomiso, entre otros.

La Fiscalía renunció de la prueba testifical de Gustavo Alejandro Alvarado, quien fue propuesto en el juicio, pero que por no ser localizado se desistió de su declaración. De igual forma, la defensa de James O’connor renunció de presentar a la testigo propuesta en el caso.

El proceso 1-Dictamen de autopsia en el juicio indicó que fue un homicidio; pese a pedir la nulidad de la prueba, esta fue denegada por el Tribunal.



2-Videos presentados en juicio mostraron el momento en que Collier salió de la casa con Olga, cuando volvió y Susano llegó a buscarlo.



3-Evidencia de vaciado telefónico solo mostró que los jóvenes estaban juntos y que se mantuvieron en un mismo punto la noche en que Collier murió.

Perdón

Tatiana Núñez ayer tuvo un acercamiento con el padre de José Carlos Zamora y las madres de Elías Taufic Chaín y Olga María López. La madre de Collier dijo a LA PRENSA que buscaba paz en su corazón y pidió fuerzas para hablar con ellos. “Yo le pedí a Dios paz en mi corazón, le pedí que me diera fuerzas para estar aquí, para soportar escuchar que mi hijo ya no está, que a mi hijo lo mataron. Tuve la oportunidad de hablar con el papá de Zamora, la mamá de Olga y la de Chaín. Si en algún momento les ofendí les pedí perdón, igualmente lo hicieron ellos”, relató.

Núñez dice que espera justicia y que la muerte de su hijo no quede impune porque no merecía que tuviera una muerte como la que le ocurrió.

“Vamos a esperar lo que pase mañana (hoy), esperemos que se haga justicia. A esos padres les dije que solo estoy buscando la justicia para mi hijo. Una justicia que está clara porque él es víctima de homicidio. Esperamos en Dios que todo salga bien”, expresó.

Fernando González, defensor de James O’connor, afirmó que van a demostrar que todo fue un accidente. “Mantenemos que fue un accidente, un suicidio accidental. Nos da pesar por el joven Collier, pero la inocencia de ellos quedará demostrada”, dijo.