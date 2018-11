VIDEO: Hondureño llora tras anunciar cierre de su negocio por altos cobros de energía eléctrica  

El Progreso, Yoro.



El microempresario progreseño Roberto Rivera, de 45 años, ha difundido un video en el que reclama por los altos cobros de energía eléctrica que han derivado en el cierre de su negocio, denomninado 1804 Café, ubicado en El Progreso, Yoro, zona norte de Honduras.



"Debo 31 mil lempiras... es tiempo de cerrar 1804 Café. Con esto cierran los sueños míos y los sueños de muchas gentes. Voy a tener que cerrar", sostuvo, entre la indignación y el llanto.



Agregó que tendrá que decirle a sus hijos "que comportarse como gente decente no suma ni contribuye a este país.



"Durante 45 años he comportado como una persona decente. He hecho mi esfuerzo por siempre ser recto, decente y cumplir con la ley", aseguró.



Rivera manifestó que en primera instancia revisó el estado de cuenta de la energía consumida en su local y se enteró que debía 18 mil lempiras, razón por la cual buscó un arreglo de pago.

Sin embargo, el microempresario, afirma que le llegó otro recibo superior a los 10 mil lempiras que lo dejó en la quiebra.





El microempresario Roberto Rivera muy afectado por los altos cobros por consumo de energía.