Sampedranos se alistan para comprar mañana en intenso “Viernes Negro”

San Pedro Sula, Honduras

Las principales tiendas de la ciudad se han preparado para esta intensa semana de compras previo al llamado “Viernes Negro” que llega mañana 23 de noviembre, el día cuando es tradición alargar la jornada de ofertas y descuentos en la temporada previa a la Navidad.

Temprano en la mañana del viernes, almacenes como Diunsa, La Curacao, Jetstereo, Lady Lee y La Mundial han anunciado que abrirán sus puertas entre 6:00 y 7:00 am para que sus clientes puedan madrugar y aprovechar las ofertas.

La mayoría de las tiendas estarán abiertas hasta las 10:00 pm, otras cerrarán a media noche o hasta que salga el último cliente.

Grandes almacenes, como Jetstereo, que están en City Mall y Mall Multiplaza, también tendrán horario desde muy temprano, 6:00 y 7:00 am.

JORNADA DEL “VIERNES NEGRO”

TIENDAS HORARIO ESPECIAL

La Curacao: 7:00 am hasta que salga el último cliente

Diunsa: 7:00 am a 11:00 pm

Jetstereo: 6:00 am a 10:00 pm

La Mundial: 7:30 am a 9:00 pm

Lady Lee: 6:00 am a 11:59 pm

Elements: 9:00 am a 9:00 pm

Dormicentro: 9:00 am a 9:00 pm

Ashley: 9:00 am a 9:00 pm

Tropigas: 7:00 am hasta que salga el último cliente

El Gallo Más Gallo: 8:00 am hasta medianoche

Elektra: 8:00 am hasta que salga el último cliente

Acosa City Mall: 8:00 am hasta medianoche

Larach & Compañía: 8:00 am a 7:00 pm

Paper Depot: 8:00 am a 08:00 pm

Grupo UMA : 8:00 am hasta medianoche

Molineros: 8:00 am a 10:00 pm